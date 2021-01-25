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CDC：疫苗不足的情況 會持續到3月底

9旬老母打疫苗被拒染新冠 霍登籲老人中心設接種點

記者和釗宇／紐約報導
霍登表示，其母此前在一家康復中心住院時希望接種新冠疫苗但遭拒絕，隨後便感染新冠肺炎。（霍登辦公室提供）
霍登表示，其母此前在一家康復中心住院時希望接種新冠疫苗但遭拒絕，隨後便感染新冠肺炎。（霍登辦公室提供）

市議員霍登(Robert Holden)日前表示，其母此前在一家康復中心住院時希望接種新冠疫苗但遭拒絕，隨後便感染新冠肺炎；霍登怒斥市府的老年人疫苗接種管理混亂，並聯合26名市議員聯合致信市長白思豪(Bill de Blasio)，要求市府在老人中心開設接種點。

霍登表示，他與96歲的母親安妮(Anne Holden)因為疫情已經一年未見，安妮此前因為摔傷，住進皇后區的Dry Harbor養老院療養幾個月，希望接種疫苗但遭拒絕；「我不知道養老院當時為什麼拒絕接種，也許因為是一些人選擇不接種，但在此疫情緊急狀況，政府應當確保養老院內所有人接種。」

霍登的母親最終在本月得到接種機會，但接種一周後確診感染新冠肺炎，「我媽熬了這麼久，11個月都挺過來了，結果現在確診了；疫苗打得太晚了，如果她能在12月就接種第一針，1月就能打上第二針。」

不過他表示，目前母親狀態不錯，正在皇后區衛理公會醫院(New York-Presbyterian)住院恢復；他表示，不會再送母親回到養老院。

該養老院則表示，霍登母親之所以沒能在第一批接種，是因為首批疫苗僅供該院的長期住院病人，霍登目前當時無資格接種；但州衛生廳則回應稱，從未要求養老院長期住戶優先接種，同時負責養老院接種項目的CVS也表示，養老院疫苗量充足；數據顯示，該院已有27人在1月5日後感染新冠，醫生也無法解釋為何如此多的人在接種之後仍然感染新冠。

霍登聯合包括市議會老人委員會主席陳倩雯在內的26名市議員致信白思豪，要求市府改進老年人疫苗接種計畫，建議將全市數百個老人中心作為疫苗接種點。

26名市議員在信中表示，老人中心對許多長者市民來說，是可以信賴的生命線，「老人中心為長者提供者必要的社交活動和信息，許多老人不會上萬，但是卻經常去老人中心；如果能將老人中心作為接種點，無論是預約還是接種的效率都將提高，接種的環境也更熟悉，無疑優於目前令人感到沮喪的接種計畫。」

養老院 疫苗 老人中心

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