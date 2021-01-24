紐約市染疫死者 皇后區、布碌崙占2/3

紐約市七天陽性率最高的前五名均來自布碌崙與皇后區，圖為七天疫情指數排名第五高的法拉盛。（記者牟蘭／攝影）

根據市府公布的最新數據，15日至20日期間，全市有352人因染疫去世，其中238人報住在皇后區 與布碌崙 (布魯克林)，占了三分之二，過去七天陽性率最高前五名也來自這兩區；此外，皇后區的法拉盛 醫院、艾姆赫斯特醫院、紐約長老會皇后醫院、牙買加醫院、長島猶太醫療中心皇后區分院等5家醫院，染疫入院治療人數激增，其中法拉盛醫院的病床最為緊張。

紐約市15日至20日數據顯示，皇后區與布碌崙20日的確診人數分別為1455例與1581例，染疫患者聚集在兩區的南部；此外，皇后區與布碌崙近期染疫死亡人數激增，全市352名死者中，有三分之二來自這兩區，皇后區共有117人不治，布碌崙有121人離世。

數據顯示，七天陽性率最高的前五名均來自兩區，依次分別為郵編為11235的布碌崙羊頭灣(Sheepshead Bay)陽性率為17%，羊頭灣為很 多華人和商家聚居的社區；11419的皇后區李奇蒙丘(Richmond Hill)陽性率為15.87%；11421的皇后區木港(Woodhaven)陽性率為14.88%； 11417的皇后區歐松公園(Ozone Park)陽性率為14.37%；郵編為11355的皇后區法拉盛陽性率為14.22%。

聯邦衛生與公共服務部(Department of Health and Human Services)最新公布的數據顯示，自本月1日到8日期間，皇后區五所大醫院中的四所醫院，包括艾姆赫斯特醫院、法拉盛醫院、牙買加醫院、長島猶太醫療中心皇后區分院與長老會皇后醫院，確診患者入院率在14%到35%，且加護病房(ICU)使用率在17%到60%，病床處於高度到極度緊張狀態。

理查茲呼籲市府提供疫情援助，並告誡皇后區居民做好防疫措施，避免疫情惡化。（理查茲辦公室提供）

5家醫院中，法拉盛醫院的病床最為緊張，統計顯示168個普通病床中，51個病床用於治療確診患者，22個ICU病床中16個病床用於搶救染疫惡化的患者；牙買加醫院其次，288個普通病床中，103個病床用於治療確診患者，32個ICU病床中23個用於搶救染疫惡化的患者。

對此，皇后區區長理查茲(Donovan Richards)日前喊話市府，要求當局為皇后區提供更多檢測站與疫苗；他以李奇蒙丘與歐松公園舉例，稱兩地的陽性率遠超皇后區的平均水平，大量居民面臨失業與飢餓，他呼籲市府提供相關援助，並告誡當地居民做好防疫措施，避免疫情惡化。