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羊頭灣外區遊客多 華領促防疫

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙南區華社的羊頭灣在內的郵遞編號11235，過去一周內的新冠陽性率達全市第一。(陳麗娜提供)
布碌崙南區華社的羊頭灣在內的郵遞編號11235，過去一周內的新冠陽性率達全市第一。(陳麗娜提供)

市府最新數據顯示，包括布碌崙(布魯克林)南區華社的羊頭灣在內的郵遞編號11235，過去一周內的新冠陽性率達17%，居全市第一；但華人社區領袖表示，未聽說當地爆發華人家庭大型感染病例，認為很可能是其他族裔社區的感染率飆升所致，但因生活在同一區域內，呼籲大眾持續做好防疫工作。

最新數據顯示，包括布萊頓海灘(Brighton Beach)、曼哈頓海灘(Manhattan Beach)以及羊頭灣(Sheepshead Bay)的郵遞編號11235，過去七天新冠感染率不僅位居全市第一，還擁有最多的新增確診患者。

羊頭灣近年來有大量華人居民擁入，轄管當地的第15社區委員會主席絲凱沃(Theresa Scavo)認為，當地陽性率上升恐與民眾聚集活動增加有關，相信整整一年的防疫工作讓民眾深感疲憊，趁著新年放鬆慶祝一番；她說曾接到商家投訴稱，很多民眾進店裡消費或是在公眾場合拒絕戴口罩，相信因此造成病毒加劇傳播。

當地市議員康德全(Chaim Deutsch)表示，因沙灘吸引外區的民眾前來遊玩，人群聚集的情況下，就會有病毒傳播的風險；他呼籲市府應積極執行社區外展教育，再三提醒感染病毒的嚴重性，呼籲大家盡可能待在家，另外他也希望市府能派人員前往獨居耆老家中，關心他們的生活。

居住在羊頭灣的華人健康協會會長陳麗娜說，最近就算聽聞有華人確診，但並未如市府數據表現得那麼嚴重，猜想可能是俄羅斯裔居民不愛戴口罩，隨之導致的陽性率上升，但在華社並沒有爆發；但她也提醒，居住在同一個區域內，華人還是要做足防疫措施。

布碌崙南區華社的羊頭灣在內的郵遞編號11235，過去一周內的新冠陽性率達全市第一...
布碌崙南區華社的羊頭灣在內的郵遞編號11235，過去一周內的新冠陽性率達全市第一。(陳麗娜提供)

華人 防疫 布碌崙

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