我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2499萬確診 紐約州破4.2萬死

加州新增病例趨緩 比10天前的高峰期減35%

家長團體：教學樓兩例不相關確診 不應關校

記者金春香╱紐約報導
家長團體致信市長，認為同一教學樓出現兩例不相關確診，不應導致學校關閉。（市長辦公室提供）
家長團體致信市長，認為同一教學樓出現兩例不相關確診，不應導致學校關閉。（市長辦公室提供）

根據教育局21日數據，因疫情暫時關閉的公校樓宇數量達到312個，公校家長日前致信市長和教育總監，指教學樓內發現兩例不相關確診者就關閉的政策不妥。

「KeepNYCSchoolsOpen」還在信中指出，當學校關閉的時候，學生和教職員工理應進行隔離，但實際上學校和教育局沒有做出任何規定，學生們仍然可以自由前往任何地方，「他們唯一不能去的地方就是學校」，這給一些家中多個孩子在不同學校就讀的家長造成很大負擔。

根據市府規定，如果學校某一班級出現一例感染，就須關閉教室；如果出現兩個或以上感染病例，整棟教學樓將關閉至少24小時，待教學樓全面消毒、追蹤人員確認疫情已得到控制後才會重開。

近月來一直敦促學校重開的家長團體「KeepNYCSchoolsOpen」日前致信市長、市衛生局局長、教育總監和教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)，指出當前市府規定下，任何七天內教學樓發現兩例不相關確診的學校都需要關閉十天，這給Pre-K至五年級學生帶來很大影響。

信中指出，穆格魯在近期會議中承認他支持學校一旦發現兩例不相關的確診就關閉的要求，與醫生的建議背道而馳，他說醫生認為在該前提下關閉學校是不必要的。

全市878所K-5、3-K和Pre-K公校去年12月初復課後，本周初有373棟公校建築因為出現疫情而至少關閉一天，占全市公校建築總數逾三分之一；之後該數字於21日減至312棟，其中91棟關閉一天、221棟關閉十天。

教育局 公校 疫情

上一則

疫情期間焦慮 社工籲家人間敞開心扉

下一則

羊頭灣外區遊客多 華領促防疫

延伸閱讀

全市逾1/3校舍關閉 復課後最多

全市逾1/3校舍關閉 復課後最多
霍根促公校3月前恢復實體課 各郡反應兩極

霍根促公校3月前恢復實體課 各郡反應兩極
華府公校教師25日打疫苗 育兒工作者批市府大小眼

華府公校教師25日打疫苗 育兒工作者批市府大小眼
北維費郡公校 教職可預約打疫苗

北維費郡公校 教職可預約打疫苗
「下一代都在見證」 大華府公校籲機會教育國會暴亂

「下一代都在見證」 大華府公校籲機會教育國會暴亂
國會暴亂 華府公校官員籲機會教育與討論

國會暴亂 華府公校官員籲機會教育與討論

熱門新聞

1張圖／紐約州確診131萬 新增死亡144人

2021-01-23 21:30
警方趕到墜樓案現場。(記者朱蕾/攝影)

紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡

2021-01-19 17:01
蔣宇光(後排左一)與妻子楊燕(前)和一雙兒女。(楊燕提供)

疫情延誤病情 45歲中醫師驟逝

2021-01-15 02:27
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

2021-01-19 13:20
紐約拉瓜地亞機場，乘客排隊辦理登機手續。(美聯社)

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

2021-01-23 19:10
曼哈頓第110街的地鐵站內，一名疑似有精神疾病的男子於16日遭地鐵鐵軌電擊而死。(截自Citizen App)

裸男在曼哈頓地鐵站推人後跳軌 慘遭電死

2021-01-17 15:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」
桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光
美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅

美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅
縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世

縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世
19歲超市雇員偷百萬 買槍、買鞋、買跑車…

19歲超市雇員偷百萬 買槍、買鞋、買跑車…