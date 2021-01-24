家長團體：教學樓兩例不相關確診 不應關校

家長團體致信市長，認為同一教學樓出現兩例不相關確診，不應導致學校關閉。（市長辦公室提供）

根據教育局 21日數據，因疫情 暫時關閉的公校 樓宇數量達到312個，公校家長日前致信市長和教育總監，指教學樓內發現兩例不相關確診者就關閉的政策不妥。

「KeepNYCSchoolsOpen」還在信中指出，當學校關閉的時候，學生和教職員工理應進行隔離，但實際上學校和教育局沒有做出任何規定，學生們仍然可以自由前往任何地方，「他們唯一不能去的地方就是學校」，這給一些家中多個孩子在不同學校就讀的家長造成很大負擔。

根據市府規定，如果學校某一班級出現一例感染，就須關閉教室；如果出現兩個或以上感染病例，整棟教學樓將關閉至少24小時，待教學樓全面消毒、追蹤人員確認疫情已得到控制後才會重開。

近月來一直敦促學校重開的家長團體「KeepNYCSchoolsOpen」日前致信市長、市衛生局局長、教育總監和教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)，指出當前市府規定下，任何七天內教學樓發現兩例不相關確診的學校都需要關閉十天，這給Pre-K至五年級學生帶來很大影響。

信中指出，穆格魯在近期會議中承認他支持學校一旦發現兩例不相關的確診就關閉的要求，與醫生的建議背道而馳，他說醫生認為在該前提下關閉學校是不必要的。

全市878所K-5、3-K和Pre-K公校去年12月初復課後，本周初有373棟公校建築因為出現疫情而至少關閉一天，占全市公校建築總數逾三分之一；之後該數字於21日減至312棟，其中91棟關閉一天、221棟關閉十天。