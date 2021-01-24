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1張圖看疫情：全美逾2499萬確診 紐約州破4.2萬死

加州新增病例趨緩 比10天前的高峰期減35%

葛謨增設接種點：要相信疫苗

記者金春香╱紐約報導
葛謨23日宣布繼續在州內33個政府樓和300多家教堂部署新冠疫苗。（州長辦公室提供）
葛謨23日宣布繼續在州內33個政府樓和300多家教堂部署新冠疫苗。（州長辦公室提供）

州長葛謨(Andrew Cuomo)23日宣布進一步在少數族裔群體中擴大新冠疫苗接種，當日他前往位於東布碌崙(布魯克林)的William Reid政府樓，與和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)醫護人員為上千名耆老接種疫苗；新冠疫情數字方面，州內住院人數已經連續三日減少，且新增死亡人數也呈下降趨勢。

繼上周為近1200名政府樓內老年居民及在多個教堂為近4200名符合接種資格的人士接種後，葛謨23日宣布繼續在州內33個政府樓和300多家教堂搭建臨時新冠疫苗注射點，為政府樓內耆老居民及符合接種資格的近4000人注射，以加強少數族裔、低收入群體的疫苗接種率。

另外疫苗接種過程中，仍存在接種率在各族裔間的不平衡問題，葛謨指出，新冠病毒給美國社會造成巨大分裂，加深了本就存在的族裔不公、收入差異等問題，且不容忽視的一個問題就是非洲裔和西語裔的感染致死率是白人的1.5倍，因此在疫苗分發過程中一定要保證公平，他理解一些群體仍對前一屆聯邦政府的疫苗分發持有懷疑態度，但大家應該相信紐約政府自己的疫苗檢測小組，已經確定疫苗的安全有效性。

葛謨22日表示當日會用完州內前五周所獲得的所有疫苗，不過與此同時新一周的疫苗也開始運進，23日在政府樓內使用的疫苗，就是第六周聯邦提供的25萬400劑中的一部分。

而根據州府23日數據，州內至今獲得的117萬8850劑第一針疫苗中，已經有92%也就是108萬4814劑已經使用； 獲得的35萬550劑第二針疫苗中，已經有13萬5334劑被使用。

不過疫苗供給仍然嚴重不足，就算紐約每周獲得的疫苗數量從25萬，增至拜登總統承諾的每周42萬劑數量，要完成當前符合資格人士的接種工作，仍需要17周。

州府23日數據顯示，前一日州內新增確診1萬3786例，檢測陽性率為5.26%，再新增死亡144人，比前一日的165人有所下降，且該數字是1月6日以來首次降至150人一下；另外住院人數也減少44人至8802人，這已是紐約州連續三天住院人數減少。

葛謨23日宣布繼續在州內33個政府樓和300多家教堂部署新冠疫苗，和諧社區醫療大...
葛謨23日宣布繼續在州內33個政府樓和300多家教堂部署新冠疫苗，和諧社區醫療大聯盟醫療人員志願提供注射服務。（州長辦公室提供）

疫苗 政府樓 葛謨

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