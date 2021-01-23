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少數族裔接種不足? 數據將公布

記者張晨／紐約報導
白思豪稱將公開疫苗接種的族裔數據，以保公平。(市長辦公室提供)
白思豪稱將公開疫苗接種的族裔數據，以保公平。(市長辦公室提供)

市長白思豪(Bill de Blasio)22日遭質疑少數族裔社區接種人數不足，他回應將持續關注族裔數據並保證公開透明，也將在接種點增派多語言服務為民眾進行清晰解答。

由於新冠疫苗到貨延遲，全市15個疫苗接種點將被迫暫停服務直至24日(周日)，但市府官員表示，第二劑疫苗的預約尚未取消，但這取決於疫苗的短缺會持續多久，第二劑疫苗可以用來繼續發放第一劑疫苗。

由於疫苗針劑的持續供應不足，紐約市將把首劑疫苗接種者的預約推遲至下周，且全市至少有15個接種點仍處於關閉狀態。

白思豪在當日接受WNYC電台採訪時表示，市府已經多次致電拜登政府，一方面要最大化供給，因為顯然新政府想施行與川普政府截然不同的方式，另一方面也要給予更多的自由和靈活性。

「特別是讓我們現在能夠把儲備中的6萬5000劑第二劑疫苗給首次接種者。」他表示，反對聯邦政府的「保留政策」，讓更多人能盡快接種上疫苗才是「體面和人道主義的作法」。

市議會健康委員會主席、市議員列文(Mark Levine)表示，如果想要在今年夏天回歸正常生活，紐約市就要在今年年中達到群體免疫，那麼這就意味著全市每周需要40萬劑疫苗。

而列文也在其推特帳號發文稱，全市在接種人群方面的不公依舊存在，少數族裔社區接種人數極少，呼籲市府進行族裔分類統計並公開數據。

對此白思豪表示，可見人們對疫苗有很大的懷疑和不信任，尤其是在少數族裔社區，因為歷史上曾上演過多次在有色人種身上進行實驗及科學的誤用。

但他表示，已經與市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)協調對數據進行分類，並通過衛生局網站發布；白思豪承諾將會特別深入到受疫情影響最嚴重、同時不信任程度最高的社區，實現這一目標的方法是越來越本地化，引入可信的社區團體和領袖，並增加多語言服務宣導。

疫苗 白思豪 紐約市

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