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白思豪致函拜登 促准許挪用第2劑疫苗

記者張晨／紐約報導
白思豪致函拜登，籲提供更多疫苗，也允許將保留的第二劑率先分配給首次接種者。(市長辦公室提供)
白思豪致函拜登，籲提供更多疫苗，也允許將保留的第二劑率先分配給首次接種者。(市長辦公室提供)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)22日致函拜登總統，請求他迅速解決全國疫苗短缺的問題，這嚴重影響了紐約的疫苗接種工作，並請拜登批准將保留的第二劑疫苗，先分配給未接種者。

白思豪在致白宮的信中寫道，通過不斷的努力，紐約市已經註射了超過50萬劑疫苗，「本可以做得更多、更快，但這並不能僅憑我們的一己之力。」

他表示，新政府應該在此前提出的戰略上迅速行動，給紐約人帶來「真正的不同」，幫助加快疫苗接種的進程。

白思豪在信中重申了全市已經出現的疫苗短缺問題，他告訴拜登，紐約市將在本周結束前耗盡所有疫苗，「由於供應不足，許多預約已經被取消，從本周末開始到下周，更多疫苗供給迫在眉睫。」

他再次請求聯邦政府批准，將保留的6萬5000劑第二劑疫苗，率先提供給首次接種者；他還表示，將這些疫苗先提供給特別需要的人群，並不會影響那些準備接種第二劑的人。

白思豪寫道，在這段時間裡，疫苗接種的靈活性應該作為紐約市的第一要務，暫時使用保留的第二劑供應，以彌補產量增加前的缺口，並在生產增加時補充第二劑的供應。

截至22日上午，紐約市的公共和私人醫院設施僅剩下6萬2938劑疫苗；衛生部門的統計數據顯示，醫護人員平均每個工作日注射約3萬針第一劑疫苗。

市衛生官員也在當日證實，紐約市所有的第一劑疫苗都已分配給醫院、藥店和其他接種點，這意味著在聯邦政府發放下批疫苗之前，都不會再有任何供應。

由於莫德納(Moderna)疫苗的發貨延遲，市衛生部門被迫重新安排了約2萬3000個預約。

疫苗 紐約市 白思豪

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