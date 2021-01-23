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1張圖看疫情：全美逾2482萬確診 伊州逼近110萬例

紐約州疫苗用光 盼拜登增加供應

記者金春香／紐約報導
紐約州內疫22日用盡，再增三例變種病毒確診者總計25人。（州長辦公室提供）
紐約州內疫22日用盡，再增三例變種病毒確診者總計25人。（州長辦公室提供）

州長葛謨(Andrew Cuomo)22日中午表示，州內前五周所獲得疫苗已使用97%，僅剩2萬8246劑，根據每日可為8萬人接種的速度，疫苗會於當日用盡；此外州內再新增三例英國新冠變種病毒確診患者，總計25例，這是新的挑戰，英國首相強生(Boris Johnson)當日發出警告，變種病毒死亡率比新冠病毒高出30%。

葛謨表示，22日州內前五周獲得的疫苗就會用盡，下周的25萬400劑疫苗正在送往紐約各注射中心的路上，會在一周內到達。

他指出，拜登總統承諾在100天內為美國1億人注射疫苗，也就是每天100萬人接種，其中紐約州人口占全國總人口的6%，預計每周可以獲得42萬劑疫苗，比當前數字高出很多，平均每天可以為6萬人接種。

他表示，紐約目前有能力每天為10萬以上的民眾接種，若按照每周可獲得42萬劑的數字，要為州內710萬符合資格的人接種也仍需要17周的時間，希望拜登政府可以進一步擴大疫苗供給。

葛謨認為紐約疫情趨於平穩，21日的新冠檢測陽性率為5.65%，且過去幾天住院人數在減少，尤其是過去兩天減少了400人。

不過葛謨對長島兩郡和紐約市布朗士區發出警告，這兩個地區檢測陽性率較高，分別為7.31%和7.44%。

葛謨繼續對州內醫護人員接種疫苗數字提出擔憂，指出紐約州醫護人員平均接種率為67%，紐約市為67%，長島僅為61%，都未達到醫護人員內群體免疫所需要的數量標準。

州內最新發現的三例英國新冠變種病毒確診患者，兩例在威徹斯特郡(Westchester)，一例在布碌崙(布魯克林)，至今紐約總計有25例；此外康州再發現兩例，新州也首次出現兩例。

強生當日表示，變種病毒除了傳播速度更快外，也有證據顯示倫敦東南部發現的變種病毒可能與更高的死亡率有關。

但葛謨在疫情簡報會上表示，還未聽說這一消息；不過，州衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)稱自己有所耳聞，會繼續與英國方面聯繫，並指出高傳播率會引發更多確診，繼而導致更多住院人數，死亡風險也會因此而增加，但至今紐約的變種病毒確診者還未有人死亡。

紐約州的新冠疫苗已經基本用罄，圖為紐約市曼哈頓的一間疫苗接種站。(歐新社)
紐約州的新冠疫苗已經基本用罄，圖為紐約市曼哈頓的一間疫苗接種站。(歐新社)

紐約市 疫苗 變種病毒

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