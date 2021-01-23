紐約客談／警務改革喊得響 同一夥人卻仍在犯罪

便衣止罪小組解散，市警新規、政策多變，警員不滿離職多。(記者張晨／攝影)

因非洲裔男子佛洛伊德 (George Floyd)遭白人警察 暴力執法致死，點燃的警務改革貫穿整個2020年延續至今；鎖喉法案、公開執法紀錄儀內容、規範執法細則頻出，各轄區便衣止罪小組的解散等，導致全市暴力案件猛增，警員執法的動輒得咎。

別說槍擊凶殺案，僅著眼於華埠 的扒手偷盗案，當小案慣犯遇到穿制服的警員，是否還能平衡良好的治安環境？

與他區相比，華埠雖無大案要案，但作為日常購物場所，小偷小摸則層出不窮，一則扒手偷盜寫在報紙上不算什麼要聞，但許多警員卻在抓扒中受傷，面對未知的嫌犯，更不確定他們是否會攜帶致命武器。

「受傷不算什麼，但現在不穿警服執法算違規，穿了警服就別想抓到人。」這是當今警員的無奈，到底是要堅持選擇違規抓人，還是避免違規而選擇視而不見？

違規要受到指責，犯罪率上升依舊要背鍋。有警員說，「若事後被追責，我只能說自己恰好遇見有人行竊，不得已才穿著便衣實施抓捕。」

試問這是什麼道理？執法者唯有辯白自己「見義勇為」，才能不受主流價值觀及條例的抨擊，很難不讓人感覺失去這份工作的意義。

即使他們身穿便衣，在抓捕一次過後，就相當於暴露了臉孔，想要再次不露聲色的調查，更是難上加難；而這些扒手即使在警局因重竊罪被逮捕，在地區檢察官那裡也往往會被定性為輕偷盜罪，過堂後便會被釋放，再次作案的機率非常高。

有時警員的案件卷宗還未整理完畢，剛抓到的嫌犯就已經被放回了街上。無怪乎有警員私下抱怨說，當你聽到線人給你打電話說，同一夥人又在犯同一種罪的時候，那種惱火真的無以言表。