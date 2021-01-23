針對華裔！看身分給門鎖 法拉盛穩租屋變相驅趕無證租客

位於三福大道132-40號穩租屋的業主及其房產管理公司，因針對不懂英文的華人以及無證客，變相驅趕租客。(取自谷歌地圖)

位於法拉盛三福大道132-40號穩租屋的業主及其房產管理公司，因針對不懂英文的華人 以及無證客，變相驅趕租客 ，州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室介入後，對方同意和解，計畫捐贈5萬元的基金給亞裔 社區的租客聯盟組織，並為員工加開反歧視的培訓等，杜絕類似事件發生。

根據州檢察長辦公室22日消息，位於三福大道132-40號的Infinity 8 Condominium有限公司自2017年起，向當局提交文件，計畫變更這棟大樓為共有公寓(Condo)，該樓宇的房產管理公司Pinnacle Managing隨後聘請SW安保服務公司更換大樓的前門鎖以及電子識別系統。

2018年初，大樓的房產管理公司Pinnacle Managing在樓宇內張貼告示，要求住戶必須出示州府或聯邦政府核發的身分證件，才能領取新鑰匙，意味著只有公民以及綠卡持有者才有權繼續居住在樓宇內，導致多名非公民且沒有身分的華人住戶無法進入他們的住所。

根據州房屋與小區維護廳(NYS Division of Housing & Community Renewal，簡稱DHCR)的規定，穩租屋的業主不得在未徵求住戶的同意的前提下，更換門鎖，且房東必須承認任何含有租客照片的身分證件，不得要求對方提供特定部門核發的證件。

州檢察長辦公室收到投訴後，於2018年3月展開調查，並發現SW安保服務公司在向住戶分發新鑰匙時，還違規記錄租客的身分信息，隨後根據這些收集的信息，建議業主對13名住戶進行私人調查，導致七名住戶的穩租屋被沒收，其中有六戶都是華人。

在長達三年的調查中，三福大道132-40號有限公司及Pinnacle Managing與州檢察長辦公室達成九項和解條件，其中包括向亞裔社區的租客聯盟組織捐贈5萬元，要求員工完成市人權局(Commission on Human Rights)的反歧視課程，以及取消提供州或聯邦政府證件才能取得鑰匙的規定等。

對此，詹樂霞表示，相關的兩家公司沒有向租客提供應有的服務，反而針對華裔租客，變相要求他們搬離自己的住所，「租客有權保留他們的住所，我們必須維護這些平價屋的房客權益，這次行動意味著我們不會容忍任何人以任何方式威脅紐約客離開他們安全的住所」。

州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州眾議員金兌錫與市議員顧雅明均發表聲明，感謝州檢察長的辦公室的調查，譴責房東針對亞裔住戶逼遷現象。