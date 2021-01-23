我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩開出10億元頭獎 幸運兒在密西根州

1張圖看疫情：全美逾2482萬確診 伊州逼近110萬例

針對華裔！看身分給門鎖 法拉盛穩租屋變相驅趕無證租客

記者牟蘭／紐約報導
位於三福大道132-40號穩租屋的業主及其房產管理公司，因針對不懂英文的華人以及無證客，變相驅趕租客。(取自谷歌地圖)
位於三福大道132-40號穩租屋的業主及其房產管理公司，因針對不懂英文的華人以及無證客，變相驅趕租客。(取自谷歌地圖)

位於法拉盛三福大道132-40號穩租屋的業主及其房產管理公司，因針對不懂英文的華人以及無證客，變相驅趕租客，州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室介入後，對方同意和解，計畫捐贈5萬元的基金給亞裔社區的租客聯盟組織，並為員工加開反歧視的培訓等，杜絕類似事件發生。

根據州檢察長辦公室22日消息，位於三福大道132-40號的Infinity 8 Condominium有限公司自2017年起，向當局提交文件，計畫變更這棟大樓為共有公寓(Condo)，該樓宇的房產管理公司Pinnacle Managing隨後聘請SW安保服務公司更換大樓的前門鎖以及電子識別系統。

2018年初，大樓的房產管理公司Pinnacle Managing在樓宇內張貼告示，要求住戶必須出示州府或聯邦政府核發的身分證件，才能領取新鑰匙，意味著只有公民以及綠卡持有者才有權繼續居住在樓宇內，導致多名非公民且沒有身分的華人住戶無法進入他們的住所。

根據州房屋與小區維護廳(NYS Division of Housing & Community Renewal，簡稱DHCR)的規定，穩租屋的業主不得在未徵求住戶的同意的前提下，更換門鎖，且房東必須承認任何含有租客照片的身分證件，不得要求對方提供特定部門核發的證件。

州檢察長辦公室收到投訴後，於2018年3月展開調查，並發現SW安保服務公司在向住戶分發新鑰匙時，還違規記錄租客的身分信息，隨後根據這些收集的信息，建議業主對13名住戶進行私人調查，導致七名住戶的穩租屋被沒收，其中有六戶都是華人。

在長達三年的調查中，三福大道132-40號有限公司及Pinnacle Managing與州檢察長辦公室達成九項和解條件，其中包括向亞裔社區的租客聯盟組織捐贈5萬元，要求員工完成市人權局(Commission on Human Rights)的反歧視課程，以及取消提供州或聯邦政府證件才能取得鑰匙的規定等。

對此，詹樂霞表示，相關的兩家公司沒有向租客提供應有的服務，反而針對華裔租客，變相要求他們搬離自己的住所，「租客有權保留他們的住所，我們必須維護這些平價屋的房客權益，這次行動意味著我們不會容忍任何人以任何方式威脅紐約客離開他們安全的住所」。

州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州眾議員金兌錫與市議員顧雅明均發表聲明，感謝州檢察長的辦公室的調查，譴責房東針對亞裔住戶逼遷現象。

租客 亞裔 華人

上一則

班森賀將建遊民收容所 民代憂安全隱患

下一則

紐約客談／警務改革喊得響 同一夥人卻仍在犯罪

延伸閱讀

夜闖前門 男子1個月連竊法拉盛7商舖

夜闖前門 男子1個月連竊法拉盛7商舖
3大華社設點 免費檢測新冠

3大華社設點 免費檢測新冠
新元銀行法拉盛分行提供新PPP申請

新元銀行法拉盛分行提供新PPP申請
法拉盛公車道首日 市中心空空如也 外圍大塞車

法拉盛公車道首日 市中心空空如也 外圍大塞車
社區團體遊行反公車道 「不會放棄抗爭」

社區團體遊行反公車道 「不會放棄抗爭」
市議員參選人論壇 促改善法拉盛交通

市議員參選人論壇 促改善法拉盛交通

熱門新聞

1張圖／紐約州確診130萬 新增死亡165人

2021-01-22 20:00
蔣宇光(後排左一)與妻子楊燕(前)和一雙兒女。(楊燕提供)

疫情延誤病情 45歲中醫師驟逝

2021-01-15 02:27
警方趕到墜樓案現場。(記者朱蕾/攝影)

紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡

2021-01-19 17:01
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

2021-01-19 13:20
曼哈頓第110街的地鐵站內，一名疑似有精神疾病的男子於16日遭地鐵鐵軌電擊而死。(截自Citizen App)

裸男在曼哈頓地鐵站推人後跳軌 慘遭電死

2021-01-17 15:38
新冠疫情讓紐約失業人口暴增，葛謨宣布改革失業金現行規定，確保失業者不會因為做兼職而拿不到失業金。(Getty Images)

每周兼職少於30小時、收入不超過504元 都可獲失業金

2021-01-19 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%

拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%
中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」
不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫
參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物

參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物
誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒