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目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

疫苗接種 「應為移民提供語言服務」

記者顏嘉瑩／紐約報導
劉林劍虹(左一)等人21日致信市長和市衛生局，要求在擴大疫苗的同時，應該提供無障礙語言服務給那些不諳英文的移民社區。(劉林劍虹提供)
劉林劍虹(左一)等人21日致信市長和市衛生局，要求在擴大疫苗的同時，應該提供無障礙語言服務給那些不諳英文的移民社區。(劉林劍虹提供)

紐約市少數族裔和低收入社區受到新冠肺炎疫情影響最嚴重，在新冠疫苗持續擴大接種群體的同時，曼哈頓第一選區市議員參選人劉林劍虹和民主黨社區領袖潘愛詩(Daisy Paez)等人，21日致函市長白思豪(Bill de Blasio)和市衛生局，要求在擴大疫苗接種的同時，應提供無障礙語言服務給不諳英文的移民群體。

劉林劍虹說，老年人是感染新冠的高危險群，以曼哈頓華埠及下東城為例，這些耆老經常住在多代合居的大家庭中，一旦感染，很容易就造成家庭及社區傳播，但是市府沒有特別保護移民和老年人群體；目前市府雖然開放讓65歲以上人群等接種疫苗，但卻未提供相關語言資訊，也沒有針對移民社區進行特定宣傳。

劉林劍虹表示，每天都能聽到耆老對接種疫苗感到挫折以及焦慮，「對於疫苗的資訊、如何施打、預約等，他們一概不清楚」，在少數族裔和移民社區遭到疫情重創的同時，市府未提供足夠的資訊，等同再次讓社區失望；她說：「尤其是華埠和下東城，缺乏無障礙語言服務和相關教育，這個現況必須馬上改變。」

劉林劍虹、潘愛詩等社區人士共同致信市長白思豪和市衛生局長喬克什(Dave Chokshi)，信中除了提到市府未提供語言服務，也指出目前接種疫苗的預約平台也相當有問題。

信中表示，很多老年人和移民家中沒有網路，也無法等在電話前幾個小時，就為了預約接種疫苗；在沒有提供多語言諮詢的情況下，很多耆老即便符合接種資格，也不知道該如何預約，市府如今提供的預約熱線只有英文和西班牙語。

劉林劍虹等人在信中建議，市府應該和社區的非營利社會服務機構合作，為社區提供多語言的教育資源，利用這些機構的志工來達到社區外展，並用社區熟悉的語言例如中文等，更好地為居民服務。

疫苗 移民 華埠

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