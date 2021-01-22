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目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

疫苗短缺 15接種站關至周日

記者和釗宇／紐約報導
由於疫苗短缺，紐約市關閉了15個疫苗接種點；圖為一名亞裔女子21日在曼哈頓一間張貼了關閉啟示的公校接種點前走過。(路透)
由於疫苗短缺，紐約市關閉了15個疫苗接種點；圖為一名亞裔女子21日在曼哈頓一間張貼了關閉啟示的公校接種點前走過。(路透)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)21日表示，由於新冠疫苗到貨延遲，全市15個疫苗接種點將被迫暫停服務直至24日(周日)，約有2萬3000名預約接種第一針疫苗的民眾將被迫推遲至下周注射；州長葛謨(Andrew Cuomo)宣布延長健保開放登記截止日期至3月31日，並下令對六種新冠相關的處方藥漲價事件展開調查。

白思豪表示，目前已有超過50萬市民接種疫苗，僅20日一天就有4萬5000人接種，庫存即將用完；白思豪對拜登新政府的疫苗供應保持樂觀，但也強調需要盡快補充，「這讓人非常失望，市民希望接種，但卻不得不因為供應不足而取消預約。」

不過，市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，目前受影響的僅限15個設立在學校等公共場所的社區疫苗接種點(community vaccination hub)，市衛生局運營的診所和接種中心，包括曼哈頓和皇后區的24小時大規模接種中心，目前都正常運作。

市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)則表示，公立醫院運營的三個接種站也仍維持運作，但疫苗庫存已經很少，所有預約時間已滿。

他說，市府已經多次致電拜登政府，希望增加疫苗供應，拜登政府表示需要準備時間；「新政府可能需要幾天時間搞清楚目前的疫苗供應和接種狀況，並制定最佳方案。」他也表示，儘管拜登已經計畫動用國防生產法(Defense Production Act)增加疫苗供應，但這恐怕也需要幾周時間準備。

紐約州新冠疫情維持穩定，總住院人數有所下降；州府數據顯示，全州20日共新增病例1萬3886例，檢測陽性率為6.18%，新冠總住院人數降至9055人，新增死亡174人。

州長葛謨21日宣布，為無保居民提供的健保開放登記期(Open Enrollment Period)延長至3月31日，無保居民在此期間仍可申請纽约州健保(NY State of Health)、紐約州健保市場(New York State of Health Marketplace)計畫或直接向其他健保提供商申請。

根據規定，民眾若分別在2月15日、3月15日、3月31日前申請健保，覆蓋起始日期將分別為3月1日、4月1日和5月1日；民眾可登錄網站nystateofhealth.ny.gov或打電話(855) 355-5777申請。

此外，葛謨還宣布將對六種治療新冠相關的處方藥漲價事件展開調查，指出其中有藥品價格最高漲幅達到1350%；但他也表示，漲價未必非法，目前仍在調查階段，州府新成立的藥品監管辦公室(Office of Pharmacy Benefits)已經要求相關藥品生產商解釋大幅漲價的原因。

由於新冠疫苗到貨延遲，紐約市15個疫苗接種點將被迫暫停營業至24日。（美聯社）
由於新冠疫苗到貨延遲，紐約市15個疫苗接種點將被迫暫停營業至24日。（美聯社）
紐約市關閉15個接種點至周日；圖為民眾抵達設在曼哈頓賈維茲中心的疫苗接種點。(路...
紐約市關閉15個接種點至周日；圖為民眾抵達設在曼哈頓賈維茲中心的疫苗接種點。(路透)
由於新冠疫苗到貨延遲，紐約市15個疫苗接種點將被迫暫停營業至24日。（美聯社）
由於新冠疫苗到貨延遲，紐約市15個疫苗接種點將被迫暫停營業至24日。（美聯社）
葛謨21日宣布，將為無保居民提供的開放登記期延長至3月31日。（州長辦公室提供）
葛謨21日宣布，將為無保居民提供的開放登記期延長至3月31日。（州長辦公室提供）
由於新冠疫苗到貨延遲，紐約市15個疫苗接種點將被迫暫停營業至24日。（美聯社）
由於新冠疫苗到貨延遲，紐約市15個疫苗接種點將被迫暫停營業至24日。（美聯社）

疫苗 健保 紐約州

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