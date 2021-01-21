華人寄厚望 盼拜登治癒分裂的美國

拜登20日就任美國總統，身在民主黨大票倉的紐約市，華裔民眾對他的施政寄予厚望。(歐新社)

拜登 20日宣誓就任美國 總統，紐約華人社區對他領導國民抗擊新冠疫情、推動移民改革、治癒分裂的美國寄予厚望。紐約中華公所主席于金山表示，拜登得到稍過半數美國人民的支持而當選，期望他以全民總統自許，而非只做支持者的總統，必須向另外一半美國人民伸出橄欖枝，促成全民和解，共同解決美國面對的疫情及經濟復甦的大問題。

于金山表示，拜登總統順利就職，證明美國憲法的執行受到各方的尊重，「即使選後有風雨，都是雷大雨小；除了國會受衝擊之外，離任總統的訴求在法院不受理的情況下，接受制度的規定，離開白宮，新政府和平接管，這是美國憲法再度保證政府的平穏過渡。」

有關移民事務，于金山說，希望拜登政府以公平為原則，保障合法移民權益，解決非法移民 問題，兩者不可偏癈；「在非法移民合法化的過程中，應該也同時考慮到大量在海外長期等待排期的合法移民的入境問題。」在國際事務上，于金山認為美國首先要以堅強國力為後盾，與盟國多邊合作，並以談判恊商方式解決國際貿易及其他紛爭。

于金山期待拜登領導的民主黨政府以中庸之道治國，盡量減少意識形態、黨派立場，在施政措施中集思廣益，減少對立摩擦，以符合美國人民的整體利益。

從事國際物流業的紐約華人羅維宗表示，自美中貿易戰爆發，他與其他同行的生意已被衝擊，去年疫情爆發他公司收入減少超過一半；作為商家，他更期盼拜登政府控制新冠疫情，盡快恢復經濟，避免極端化的政策，再度引起民眾的紛爭。

紐約市立大學皇后學院的中國留學生趙艾米表示，她希望拜登不要再頒布任何針對學生簽證的附加規定；她說，去年川普曾頒布留學生全選網課不得入境的規定，雖然之後撤銷，也讓獨自在美國抗疫的她猶如坐過山車。本科畢業後，趙艾米計畫攻讀博士學位，期盼新總統提供寬鬆的移民法規，讓她早日申請綠卡並入籍，實現美國夢。

政治顧問楊元對於拜登上任後給美國帶來的改變充滿期待，「拜登相信科學、信任研究、相信全球變暖等，讓我對美國接下來快速戰勝新冠肺炎疫情信心倍增」。楊元說，雖然拜登代表民主黨參選的總統，但他曾多次強調會是全國人民的總統，而且他向來是一個非常好的「聆聽者」，更加不會說出「中國病毒」這一類種族歧視的話；楊元期待拜登上台後改善過去四年逐漸走向分裂的美國。

很多華裔對於民主黨籍總統執政有些擔心，不過楊元指出，紐約市有50%的華裔家庭收入在貧困線下，民主黨一直宣揚的提高最低工資、增加醫保福利等正是這些家庭所需要的，還有大部分屬於中產階級的華裔家庭，也不用過於擔心會因民主黨的執政會進一步增加家庭稅收負擔，「民主黨所堅持的是削減每年在軍事、武器上的開支，增加富人稅收，並非增加中產階級負擔。拜登能給我們帶來實實在在的好處。」