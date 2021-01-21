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川普卸任 華人：有過也有功 但不支持他再選總統

記者牟蘭和釗宇黃伊奕╱紐約報導
川普總統20日離任，和夫人梅蘭妮亞離開華盛頓。(Getty Images)
川普總統20日離任，和夫人梅蘭妮亞離開華盛頓。(Getty Images)

川普總統20日卸任，多位紐約華人表示，川普抗疫失敗，煽動暴力，摧毀了美中關係，是個失敗的、不招人喜歡的總統，但他也並非一無是處，在教育公平和國安政策上也有建樹；不過對於未來川普再度尋求入主白宮，華人搖頭說「還是算了」。

皇后區華人臧東慧認為川普執政四年有功有過，推動了哈佛招生歧視案進程，阻擋了非法移民偷渡，但在疫情期間屢次以「中國病毒」甩鍋，導致亞裔頻繁受到仇恨攻擊。

移民律師劉汝華批評川普辦法多項有關移民的行政命令，限制海外移民入美，導致數以十萬計的民眾與家人在疫情期間被迫分離，其中不乏大量華人，「我的抽屜中有大量的案子尚未處理」。

在紐約大學攻讀博士學位的陳玲玲表示，無論是對美國內政還是對美中關係，川普在位的四年都起到了巨大的破壞作用。她說，川普對內實施減稅，雖然拉高了經濟數據和股市，但卻導致貧富差距進一步拉大；對外他則將國內矛盾轉嫁給中國，發起對中國的貿易戰；現在不僅貿易戰失敗，關稅反而抬高了民眾生活成本。

陳玲玲說，川普在反中之際輕忽防疫，疫情惡化之後又迅速甩鍋中國，甚至不惜使用種族主義語言，導致美國華裔陷入尷尬和危險的境地；「去年疫情以來紐約市頻頻發生針對華裔的攻擊事件，我的朋友也被波及，開車路上被人吐口水；這些事情讓身在中國的家人十分擔心。

布碌崙居民李漫飛認為，雖然很多人指責川普分裂了美國，但實際上他一直將美國利益放在第一位；「川普啟動了朝鮮半島的和平進程，從中東撤軍，對恐怖分子採取強硬態度，執政四年時間裡完成了前三任總統12年未能解決的問題。」

李漫飛說能夠理解為什麼大部分華裔不喜歡川普，因為他的一句「中國病毒」傷害到華裔歸屬感。李漫飛也承認川普作為總統有些「口沒遮攔」，但相比通常「謊話連篇」的職業政客，川普不失為一個有真性情、不虛偽的人。

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