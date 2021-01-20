葛謨新財年預算 要聯邦撥150億補缺口

葛謨公布2022財年預算，要求聯邦政府填補150億元缺口，並廢除州所得稅、地稅、銷售稅(SALT)抵扣上限。（州長辦公室提供）

新冠疫情導致紐約州 產生了150億元的預算缺口，州長葛謨 (Andrew Cuomo)19日公布2022財年預算，他表示，新財年預算將取決於拜登政府的新一輪救濟計畫給予地方政府的撥款額度，因此他將新財年預算分為兩種情況：最差情況下，聯邦政府 僅撥款60億元，州府將不得不削減各項支出並增稅；他要求聯邦政府填補150億元缺口，並廢除州所得稅、地稅、銷售稅(SALT)抵扣上限，否則州府將對聯邦政府提起訴訟，但他也表示對拜登政府充滿信心。

葛謨表示，新冠疫情給紐約州造成的預算虧空創下歷史紀錄，單憑紐約州的力量無法填補，而且今後四年的稅收預計減少390億元，需要聯邦政府救濟；他說，拜登此前已經表示將出台1.9兆元的刺激計畫，其中包括3500億元的地方政府撥款，但目前尚無法確定紐約州能分到多少；因此，他將新財年預算做出兩個版本，其中「最差」情況是聯邦政府只撥款60億元，「公平」的情況則是聯邦撥款完全填補150億元虧空。

聯邦政府若撥款60億元，僅占350億元地方政府撥款的1.7%，與紐約州占全國人口5.9%的比率不匹配，葛謨說，州府將不得不通過增稅、削減開支、借債來填補剩下90億元；若將最高級別收入所得稅率從8.82%升至10.86%，那麼紐約州總體稅率將達到14.7%，成為全美最高，但這只能增加15億元收入，其他則需要削減教育、醫療、地方政府等開支或借債，不僅影響防疫，還將傷害長期經濟恢復。

因此，葛謨認為聯邦政府撥款150億元「才算公平」，這只占地方政府撥款總額的4.3%，也未超過紐約州人口占比；只有這樣，州府才能執行6億元的勞工協議、進行規模4億元的中產減稅、增加38億元教育支出和1000萬元用於幫助無證移民的撥款等原定計畫，同時也將能為低收入家庭確保每月15元的可負擔網費、確保13億元租房補助資金、1300萬元的疫情恢復資金等，落實州情咨文中提出的政策。

葛謨還說，紐約州在川普任內四年受盡欺壓，其中川普政府設置SALT抵扣上限就讓紐約州平均每個家庭多交2600元稅，全州62個郡中有52個因此增稅，過去三年來共多交超過3000億元稅款；與此同時，紐約州過去五年為聯邦政府上繳的稅收，比獲得的聯邦撥款多出1400億元，全美最多；葛謨表示，為補償紐約州，聯邦政府必須廢除SALT上限。

葛謨表示，若聯邦政府未能做到上述兩項，他將對聯邦政府提起訴訟，「保護紐約州的權益，因為這將決定紐約州的未來。」不過他對拜登抱有信心，表示拜登、佩洛西和舒默都是「自己人」，應該會為紐約州確保撥款。