地鐵公車暫不漲價 過橋、隧道費下月仍增

MTA宣布未來數月暫時不會上漲公車和地鐵票價。（記者金春香／攝影）

由於新冠疫情 的衝擊而面臨巨大虧損，紐約大都會運輸署(MTA )近月一直聲稱很可能需要裁員、削減服務及調漲捷運票價；不過隨著拜登即將接任總統，民主黨執掌國會參眾兩院，MTA有望得到聯邦額外撥款，可緩解仍在疫情中掙扎的紐約民眾的出行費用負擔；MTA主席費伊(Pat Foye)日前宣布，未來數月間不會上漲地鐵 和公車票價，讓紐約客暫時吃下定心丸。

MTA去年11月公布2021財年預算案，指出面臨120億元虧損，若無法獲得聯邦45億元撥款，很可能將被迫裁員9367人，削減公車、地鐵的40%服務量；此外，MTA每兩年進行一次票價和通行費調整方案，原本預計2021年紐約市地鐵票價將上漲2%或4%，單程票價從2.75元漲至3元，取消7天和30天捷運卡，並將購買新捷運卡的附加費從1元增至3元，還要取消或削減史泰登島居民通過維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)的過橋折扣等。

費伊18日晚表示，MTA在過去兩個月舉行了八次公聽會，蒐集了2000多條民眾意見，「我們了解到，民眾正在遭受疫情帶來的巨大經濟壓力，無法承擔任何程度的票價上漲。」

此外，費伊也指出，MTA有望從新一屆聯邦政府獲得80億元的救濟撥款，以及對公共交通的持續投資，因此MTA決定將漲價計畫推遲幾個月。

不過，雖然MTA地鐵和公車票價暫不會上漲，但橋梁和隧道通行費預計仍會在下個月上調；根據MTA數據，橋梁和隧道使用量受疫情影響最小，去年與往年平均3億1000萬車次相比，僅降低了16%。

目前全市地鐵乘坐量比疫情爆發前下降70%，公車乘坐量減少54%，長島鐵路(LIRR)和北方鐵路(Metro-North)的乘客量也分別減少76%和80%。

「乘客聯盟」(Riders Alliance)等組織19日繼續要求州長葛謨(Andrew Cuomo)給予州內公共交通更多撥款，並取消今年任何的票價上漲計畫，保證離不開公共交通工具的中低收入通勤人員在疫情期間不需再額外負擔交通支出。