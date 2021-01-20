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斯靜格推「公平注射」 籲公司給接種員工帶薪休假

記者金春香╱紐約報導
斯靜格推公平注射計畫，要求所有公司為注射疫苗的員工提供帶薪休假。（市長辦公室提供）
斯靜格推公平注射計畫，要求所有公司為注射疫苗的員工提供帶薪休假。（市長辦公室提供）

市主計長斯靜格(Scott Stringer)19日發表「公平注射」(Fair Shot NYC)計畫，要求市府實時公布已經注射新冠疫苗人群的年齡、族裔、職業和居住地郵遞區號等信息，並要求所有公司為需要注射疫苗的員工提供帶薪休假，以及繼續在各低收入、移民及少數族裔社區擴大疫苗接種通道。

斯靜格表示，少數族裔社區和低收入紐約客在疫情期間遭受最大打擊，且肩負最重的必要行業工作；如今這些群體卻面臨獲得疫苗的障礙。

因此，斯靜格提出疫苗公平計畫，要求確保無論族裔、居住地、所講語言及收入為何，都能公平獲得接種疫苗的機會，「要確保公平，就需要市府公布更多數據和信息，以及時發現需要改進的地方，為還未能廣泛接種的人群和社區提供必要支持。」

斯靜格提出的計畫包括要求市府實時公布已經接種的人群信息，包括年齡、族裔、職業和郵遞區號，確保民眾及時追蹤其所在社區的可用劑量，也促進各族裔和職業人群能夠公平獲得接種。

該計畫也要求所有公司為需要注射疫苗的員工提供帶薪休假，確保員工有充分時間接種和休養，應對任何可能出現的接種引發的副作用或身體虛弱疲乏。

斯靜格還建議市府重新分配疫情追蹤員，將一定數量追蹤員調至疫苗接種服務團隊，幫助老年人和高風險群體進行預約，並號召社區機構、公司業者等進一步在社區和企業內宣傳注射疫苗的重要性以及有關注射的全面信息。

該計畫還建議市衛生局成立和領導疫苗供應管理小組，對疫苗運輸進行實時追蹤，並平衡各疫苗注射點的疫苗分配情況。

亞美聯盟行政總監姚久安表示，紐約市泛亞裔群體中，70%都為移民，需要提供包括亞裔社區使用語言在內的疫苗知識和供應計畫，才能確保亞裔社區英語能力不足的25%成人及83%老人及時、公平獲得疫苗。

疫苗 低收入 亞裔

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