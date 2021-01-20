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卸任前夕 白宮官員：川普特赦巴農

加州希望終於出現 確診變少、病毒傳播力減慢

要讓乘客滿意 不止不漲價這麼簡單

紐約客談
紐約地鐵，是這個城市的最大難題。（記者金春香╱攝影）
紐約地鐵，是這個城市的最大難題。（記者金春香╱攝影）

紐約大都會運輸署(MTA)每兩年就要進行一次票價和通行費調整方案，民眾怨聲載道，抱怨地鐵髒亂差不準時還敢漲價，但也抵不過殘酷的現實，最終只能繼續苦澀掏腰包。

去年的新冠疫情可謂是MTA歷史上遭受的最大打擊，好在眼看白宮換人，額外聯邦救濟有望，票價近幾個月不會變，但你我都知，要讓大家開開心心坐地鐵，不漲價僅是其中一環。

地鐵是個有趣的地方，疫情各階段的特色都能在其中找到，在口罩成為必需品之前，提早防疫的華人在地鐵內戴口罩需要很大勇氣，如果看到車廂內有另一個臉被擋住的人，心中會燃起終於有同伴的竊喜。

而居家避疫令實施後，地鐵一下子沒有了往日的熙熙攘攘，雖然市府也開始大力每天夜晚清潔車廂、清理將車廂當作睡舖的流浪者，大家都驚嘆，地鐵變乾淨了，但隨之而來的，卻是一種恐懼。

人們喜歡抱團取暖，以往地鐵上要錢的、賣藝的、有精神疾病見人就罵的、一身味道大家避之不及的人，時常能碰到幾個，但你不是一個人，還有其他乘客在，所以就算遇到不正常的，也不用怕，一起面對便是。

而疫情期間就不一樣了，當你踏入一節沒有流浪漢的空車廂，可千萬不要高興太早，因為要是下一站上來個不戴口罩且一直絮絮叨叨的，或是上來個討錢的，你就要一個人面對了。

人是社會動物，人有時候又很矛盾，在如今特殊時刻，大家又想遠離人群，又想獲得點陪伴，歸根究柢，還是需要我們先打贏疫情這場仗，再來好好思索怎麼讓人對紐約地鐵更滿意這個世紀大難題吧。

(紐約客談，每周二至周六B2版見。)  

地鐵 疫情 紐約客談

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