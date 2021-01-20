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日落公園疫情最重 民代籲加強防疫宣傳

記者黃伊奕╱紐約報導
布碌崙日落公園的新冠病毒感染率全市第一。（記者黃伊奕╱攝影）
布碌崙日落公園的新冠病毒感染率全市第一。（記者黃伊奕╱攝影）

布碌崙(布魯克林)多個華裔集中社區，是新冠肺炎疫情打擊最嚴重的社區，其中包括8大道的日落公園一度感染率全市排名第一；當地民眾與民選官員將此歸責到新移民社區獲得的訊息不足，要求加大對當地疫苗、防疫信息的宣導，幫助社區從疫情打擊中恢復。

包括8大道的日落公園郵編號碼為11220，新冠感染率已高達13.72%，市議員萬齊家(Carlos Mechaca)對此表示，「當地居民談論得最多的是死去的鄰居，我們仍在哀悼」。

而11204郵編的感染率也已飆升至13.34%，當地包括班森賀、Mapleton等華裔集中社區；市議員崔馬克(Mark Treyger)說，「我選區的人均死亡率在整個紐約市排名第五，這就是為什麼我們如此迫切的需要更多的疫苗，但是卻面臨著各種障礙。」

根據人口普查局的數據，45%的布碌崙居民說著英語以外的語言，進行人口普查時需要更多的工作和員工去和當地的居民溝通；而新冠肺炎疫苗接種現在也面臨著同樣的問題，萬齊家說，「我們正努力獲得更多準確、即時的信息，再翻譯成多種語言提供給當地居民。」

崔馬克說，「如果你是一個不太懂電腦的耆老，來自非英語為母語的新移民，那麼獲取疫苗的排隊方式可能不太適合你」；崔馬克說，抗疫已經長達十個月了，如果政府不能更加及時與準確地為這些疫情嚴重的社區的居民提供疫苗，那麼無法真正控制住疫情。

疫苗 疫情 人口普查

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