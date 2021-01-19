示威再惹衝突 紐約市警總局長：暴民令民權運動蒙羞

希爾稱暴民令民權運動「蒙羞」。(記者張晨/攝影)

在18日金恩紀念日(Martin Luther King Jr.)晚間，大批「黑人的命也是命」(BLM)再次示威者與紐約市 警於曼哈頓 下城市府公園附近發生衝突，造成數十人被捕，多名警員受傷；市警總局局長希爾(Dermot Shea)在19日接受媒體採訪時表示，示威者的暴力行為是民權運動的「對立面」和「羞恥」，會讓每個人為其行為負責。

紀念日當晚8時左右，數百人在布碌崙(布魯克林)巴克萊中心(Barclays Center)聚集，隨後穿越布魯克林大橋來到曼哈頓中央街(Centre St.)和錢伯斯街(Chambers St.)交匯處的市府公園，而一下橋就與早早駐守在那裡的大批警員相遇。

根據視頻顯示，當時現場秩序混亂，可以聽到有警員大聲命令示威者回到人行道上，接踵而至的肢體衝突也未能避免，一些警員將數名示威者推倒在地，並實施逮捕；但示威者也進行了反擊，一命帶著頭盔的警官被一示威者持瓶子擊中頭部，警方表示，另有十名警員在維持秩序中受傷。

希爾19日一早在接受NY1採訪時表示，示威者的行為並沒有反映出金恩紀念日的意義，「而是在這一天上演了暴力、破壞財物、揚言殺死警察 以及燒毀城市的暴行，這簡直就是羞恥。」

當晚共有29人被捕，希爾表示，煽動衝突的並非是警方，示威者們穿越大橋來到曼哈頓，他們隨身帶著噴塗顏料甚至致命武器，並阻礙橋上交通。

「我說的是一個非常狹隘的群體，他們試圖破壞紐約人的生活方式，目的是傷害執法者，並把自己的生命置於危險之中。」他說，警方以「同樣的方式」處理每起示威活動，「但有很多人……沒有和平抗議的意圖。」

希爾再次指出問責制的重要性，因為許多人都沒有為他們的行為付出代價，「我們要讓這個擁有800萬人口的大都會城市被40、50或100個人扼殺多久？簡單的問責制，讓他們負起該負的責任！」

而就在這次示威活動發生的幾天前，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)提起訴訟，稱在2020年夏天因弗洛伊德(George Floyd)案而掀起的抗議活動中，市警「訓練不足的警員」多次侵犯紐約人的公民權利，且高曾官員也未能及時阻止他們。

對此希爾則表示，如果警察在維穩期間有任何「不當」行為，「都將予以處理」；他說，「我還沒有看到，但這並不是說沒有發生過。」