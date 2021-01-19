每周兼職少於30小時、收入不超過504元 都可獲失業金

新冠疫情讓紐約失業人口暴增，葛謨宣布改革失業金現行規定，確保失業者不會因為做兼職而拿不到失業金。(Getty Images)

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)18日宣布一項增加紐約人部分失業金 (Partial Unemployment Insurance Benefits)的計畫，將確保失業紐約人不會因為做兼職而減少甚至拿不到失業金；該計畫對原有失業金發放規則進行永久性改變，葛謨稱將為紐約新冠疫情 後的復甦帶來動力，鼓勵失業者在尋找全職工作時也能做兼職，也幫助企業填補兼職空缺。

州府指出，自2020年3月新冠疫情開始以來，紐約州已向400萬紐約人發放超過620億元的失業金，相當於在短短十個月內支付了超過通常29年發放的失業金總額。

葛謨表示，「新冠疫情已經讓民眾的身體健康和財務狀況均處於危機中，紐約州正在解決此雙重危機，我指示州勞工廳(Department of Labor)更改過時的規定，以便我們從疫情中恢復、失業的紐約人不會因做兼職而受到懲罰，鼓勵兼職工作將幫助紐約人迅速恢復工作，也為小企業提供應對困難時期所需的靈活性，並確保紐約人的生活品質。」

根據紐約州現行法規，無論工作時間長短，失業者每做一天兼職，當周獲得的失業金會減少25%，意謂著工作四天或更多天數的民眾，即使每天只工作一小時，也將失去其每周的全部失業金。

為改善這種部分失業金不合邏輯的制度，葛謨指示勞工廳立即採取措施，將部分失業金的計算改為基於一周中實際工作的時數；新制度下，失業的紐約人每周最多可工作七天，只要工作時數少於30小時且總收入不超過504元，仍可獲得部分失業金。

新的部分失業金的計算方法為：每周工作不超過四小時且收入不超過504元，將獲得全部失業金；每周工作四至十小時且收入不超過504元，將獲得其失業金的75％；每周工作十至20小時且收入不超過504元，將獲得其失業金的一半；每周工作20至30小時且收入不超過504元，將獲得其失業金的25％；每周工作30小時以上，無論收入多少，都不會獲得任何失業金。

新規18日生效，失業者仍需每周在線或通過電話提交證明，才能領取失業金。

為實施這項改革，葛謨還將啟動「勞動力衝鋒隊」(Workforce Forward Strike Team)，團隊匯集勞工廳、州長勞動力發展辦公室、帝國州發展公司(Empire State Development Corporation)的專家，將尋求兼職的失業者與正在尋找兼職的小型企業聯繫起來；團隊還將幫助企業制定策略，來靈活雇用兼職，幫助企業更快恢復。

此外，葛謨指示勞工廳加強紐約州的「共享工作項目」(Shared Work Program)，該項目允許雇主減少員工工作時間的同時，員工獲得部分失業金，從而避免裁員；在此次疫情中發揮了重要作用。勞工廳已減少申請該項目所需的文件，並改善了批准和認證流程，從而在2020年達到處理數量十倍增長，幫助6萬多名紐約人在疫情期間保住工作。勞工廳日後還將開展有針對性的外展工作並採用新技術，使雇主更易了解和參與這一項目。