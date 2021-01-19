紐約州已打百萬劑…葛謨致函輝瑞 想單獨買新冠疫苗

紐約州長葛謨表示，全州新冠疫苗接種人次已達100萬劑，目前每周的接種量增至超過30萬劑。(州長辦公室提供)

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)18日表示，全州新冠疫苗 接種已達100萬人次，目前每周的接種量增至逾30萬劑，但僅有六成醫護人員已接種；由於聯邦政府每月的供應量在逐漸減少，他已致函輝瑞(Pfizer)，讓紐約州獨立購買疫苗。

此外，葛謨還點名紐約市疫苗接種率排名全州最末，對疫苗施打率低的機構，州府將減少供應。

數據顯示，紐約州目前已施打疫苗100萬6878劑，其中90萬3131劑為第一劑注射，10萬3747劑為第二劑；葛謨說，疫苗接種五周以來，每周接種量已從首周的3萬4630劑增至32萬9849劑，增長了十倍。

但葛謨也表示，全州各地疫苗施打率參差不齊；其中，紐約市施打率僅為65%，為全州最低。

葛謨也擔憂醫護人員接種率不足，會導致下次疫情高峰時醫護人手短缺。

他說，目前全州醫護的平均接種率僅62.8%，還未達到群體免疫的標準；其中紐約市醫護接種率為62.2%，未達全州平均水平，長島60.1%為全州最低。

葛謨說，疫苗利用率和醫護接種率低的醫療機構，州府將減少疫苗供應，並呼籲各醫院盡快完成醫護人員接種；此外，目前全州所有的養老院都已完成首針注射。

儘管接種量增加，葛謨表示，目前最大的問題是聯邦政府的疫苗供應不足；過去五周以來，聯邦政府的每周的疫苗供應量不增反減，目前僅能每周供應近24萬劑，要讓全州有資格的710萬人接種，須花費七個多月。

葛謨已致信聯邦衛生部，要求聯邦政府增加供應量並批准更多疫苗上市。

目前輝瑞和莫德納疫苗都須由聯邦政府統一採購；為增加紐約州的供應量，葛謨致信輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)表示，輝瑞疫苗並不像莫德納一樣被納入聯邦政府疫苗研發計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)中，紐約州希望能單獨立向輝瑞採購疫苗，不再經過聯邦政府。

輝瑞尚未回應葛謨；但葛謨表示，目前只是申請，能否被批准仍未知。

此外，州府開設的紐約市五座大規模疫苗接種點，上周已注射2萬1807劑疫苗；其中，曼哈頓的賈維茨中心(Javits Center)共注射5820劑，日注射量達1164劑；葛謨表示，本周將開放另外八個大規模接種點。