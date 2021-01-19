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新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種

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拜登就職日 紐約首位注射疫苗護士將登場

記者朱蕾／紐約報導
首位接種新冠疫苗的皇后區護士琳賽的故事將在總統就職日當晚的特別節目中播出。(記者朱蕾/攝影)
首位接種新冠疫苗的皇后區護士琳賽的故事將在總統就職日當晚的特別節目中播出。(記者朱蕾/攝影)

美國總統當選人拜登(Joe Biden)就職典禮將於20日舉行，就職日當晚黃金時段的特別節目「慶祝美國」(Celebrating America)，將播放幾位平凡美國人的不平凡故事，紐約州首位接種新冠疫苗的皇后區重症監護室(ICU)主任護士琳賽(Sandra Lindsay)將登場。

長島猶太醫療中心(Long Island Jewish Medical Center)皇后區分院的重症監護室主任護士琳賽，於去年12月14日早上接種了新冠疫苗的第一劑，成為紐約州首位及全國首批疫苗接種者，本月4日接種完第二劑。她為同事和公眾樹立榜樣，並積極宣導接種疫苗的理念。

琳賽的故事將在20日晚的「慶祝美國」特別節目中播放，還有史上首位在美式足球大學聯賽「五強聯盟」(Power Five)上場並得分的女選手富勒(Sarah Fuller)，以及疫情期間堅持服務民眾並收到眾多民眾掌聲和感謝的維吉尼亞州UPS司機加斯金斯(Anthony Gaskin)的故事。

90分鐘的「慶祝美國」節目將由奧斯卡影帝湯姆‧漢克斯(Tom Hanks)主持，多名藝人表演，強調「我們的民主力量，我們人民的毅力以及我們在艱難時期團結在一起並變得更強大的能力」。

總統就職委員(Presidential Inaugural Committee)執行長艾倫(Tony Allen)表示，「此次就職典禮提供一個獨特的機會，來彰顯一個團結美國的堅韌和精神。」

艾倫說，「過去一年，我們目睹了無數英雄衝上前線，服務同胞。我們將在黃金時段節目中講述他們的故事、傳遞他們的能量，並慶祝我們國家和人民的最美好時光。」

「慶祝美國」節目將於20日晚8時30分至10時在ABC、CBS、CNN、NBC等多個頻道播出，YouTube、臉書、推特等社群媒體也同步播出。

美國 疫苗 紐約州

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