小費挑戰 你也可以給驚喜

咖啡師多謝大家給他的「小費」。(取自推特)

美國名人圈過去曾玩過「冰桶挑戰」、「瓶蓋挑戰」，輿論褒貶不一。不過去年新冠疫情 爆發後流行的「小費挑戰」，卻獲一致肯定。

「小費挑戰」緣起於好萊塢影星Donnie Wahlberg去年在一家IHOP餐館消費78.46元後，支付了2020元小費，名人紛紛傚仿。影星Tom Selleck在紐約 的一家餐館用餐後，也留下2020元小費。此後在康州、賓州都有餐館服務生遇到的「驚喜」。

新冠疫情爆發，餐飲業首當其衝。堂食被禁，不啻毀滅性打擊。後來戶外用餐限制雖放鬆，大部分餐館仍難以支付昂貴租金和人工。

於是餐館業出現倒閉潮。紐約華人餐館中，歷史悠久的合誠茶樓、好旺角、怡東樓、新蓮香、篁上篁都關了。它們曾是活著的歷史，是飽滿的文化，是一代代人的記憶。

據統計，去年全美有1萬1000多家知名餐館歇業。勉強靠線上生意或有限的堂食生意維持的，也是開一天算一天。

好萊塢名人發起的小費挑戰，不僅是及時雨，為餐館員工送去幫助，也是一種表達，告訴所有人，即使世事艱難，也總有人與你風雨同擔；病毒隔離了人，卻隔離不了愛。

紐約有一群華裔二代，從去年3月起就發起「獻愛華埠 Send Chinatown Love」，試圖通過捐助，助華埠餐館救亡圖存；更有知名餐飲集團「福桃帝國(Momofuku)」創始人張碩浩在一個遊戲節目中了100萬元大獎後，把獎金全部捐給慈善機構，專為餐飲界提供經濟援助。

你我非名人，也未中大獎。但只要有行善之心，俯拾皆有行善機會。下次去餐館，不妨多給一點小費，不必2020，小數點前移兩位也可。