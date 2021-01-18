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紐約65歲以上長者打疫苗 市府免費接送

記者和釗宇／紐約報導
市府宣布將為無力自主出行接種新冠疫苗的65歲以上老人提供免費接送服務。（Getty Images）
市府宣布將為無力自主出行接種新冠疫苗的65歲以上老人提供免費接送服務。（Getty Images）

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)17日表示，即日起，無力自主出行接種新冠疫苗的65歲以上老人，將可享受市府提供的免費交通服務，市府將負責接送老人往返疫苗接種點，一些老人中心也將在不久後開通班車，接送耆老前往接種疫苗。

市府表示，所有65歲以上老人在填寫市府開設的接種點預約問卷時，將可要求市府提供交通服務，包括電召殘障專車(Access-A-Ride)、小型急救車、通過Curb平台的電召車，一些老人中心也將在幾周後開通班車服務；市老人局(Department for the Aging)的合作社區組織不久後也將開啟外展活動，確保所有長者都了解市府提供的這些服務，預計每周將可提供約1萬次通勤服務。

市府的宣傳活動將由「紐約長者疫苗計畫工作組」(Vaccine Planning Workgroup for Older New Yorkers)領銜，為市民宣傳接種疫苗的安全性與便利性；市府人員將登門拜訪、電話詢問、舉辦線上裡民大會、分發傳單，同時與社區醫療組織合作宣傳。

此外，市府也已開始在部分政府樓內開設接種點，為65歲以上政府樓居民接種疫苗；目前，曼哈頓華盛頓高地的Polo Grounds Towers、布魯克林(布碌崙)布朗斯維爾的Van Dyke Houses，以及史泰登島新布萊頓區的Cassidy-Lafayette Houses已經開設接種點，未來幾周內將開設更多接種點。

白思豪表示，市府竭盡全力推動長者接種疫苗，「現在，所有打疫苗需要接送的長者都可以預約服務，確保這些最需要接種的人盡快接種。」

市議會老人委員會主席陳倩雯表示，利用社區老人服務提供者聯繫社區、宣傳市府的疫苗接種交通服務，是推動老人大規模接種的最有效方法，「為了讓優先人群盡快接種，我們必須在提供接種服務時確保多語言服務；我們的政府樓接種點將為全市最易感染的老年人群以最快速度接種，希望這一模式能夠推廣到全市。」

疫苗 政府樓 紐約市

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