紐約再增變種病毒感染者 疫苗供不應求
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)17日表示，州內又發現一例來自英國的變種新冠病毒感染者，目前感染總人數已增至18人；他繼續呼籲聯邦政府釋放更多疫苗庫存，表示目前紐約州的疫苗庫存僅剩三成。
葛謨表示，新發現的變種新冠病毒感染者來自威徹斯特郡(Westchester County)，但並未透露更多信息；州府數據顯示，全州16日共檢測24萬6507次，新增病例1萬3842例，陽性率5.61%，其中紐約市5751例；全州住院人數小幅下降至8771人，新增死亡172人。
隨著州府上周根據聯邦政府建議，放寬疫苗接種資格，目前預約接種已經愈來愈困難，州府的疫苗接種預約電話和網站爆滿，各地藥店和診所的預約位置一出現，也都迅速被搶光。
葛謨表示，目前已有超過700萬紐約州居民有資格接種疫苗，「雖然這聽起來很好，但聯邦政府與此同時並未增加疫苗供應，目前的供應量也不及預期。」數據顯示，截至17日中午，紐約州已接收的疫苗中，已有70%被分發接種。
州府上周開放了賈維茨中心(Javits Center)和瓊斯海灘(Jones Beach)大規模接種中心，預計本周將在石溪州大(Stony Brook University)開放另一所大規模接踵中心；葛謨表示，紐約州已經竭盡全力建立起全美範圍最廣的疫苗分發系統，並且以盡可能快而高效地為民眾接種疫苗，「我們只是需要更多疫苗，現在是聯邦政府介入的時候了，應當增加疫苗供應量並幫助各州擊敗疫情。」
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