紐約市府財政短缺 曼哈頓影響最大

市獨立預算辦公室稱，2022財政缺口對曼哈頓影響最大。（記者張晨／攝影）

在疫情 造成的嚴重經濟危機中，紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)近日發表其任期最後一年的預算 草案，總額為922億8000萬元，除了地稅減少、防疫產生的額外支出大增，預算缺口增至50億；市獨立預算辦公室(Independent Budget Office)16日表示，經濟恢復依舊困難重重，尤其對於曼哈頓的小商業而言。

白思豪表示，新冠疫情之前，紐約市經濟持續增長，稅收增長且失業率不斷創新低；然而疫情來襲後，市府防疫支出高達59億元，全市失業率一度高達20%，目前仍超過12%，2022財年的稅收預計將比2020財年銳減105億元，其中，地稅預計減少25億元，創下1996年以來新高。

由於地稅的減少，市府本財年的預算缺口也從去年11月預計的37億5000萬元增至52億5000萬元。

獨立預算辦公室主任洛溫斯坦(Ronnie Lowenstein)在接受「市政廳內幕」(Inside City Hall)節目採訪時，分析了財政緊縮計畫對五個行政區的影響。

她表示，出現52億預算缺口，部分原因是由於紐約市提供基本服務的成本不斷上升，而導致這一成本上升的原因，則是由於市政雇員和合同工目前仍在採取混合辦公的模式。

談到全市的經濟復甦，特別是在酒店行業，洛溫斯坦解釋說，目前依舊取決於還需多長時間才能實現群體免疫，讓人們有信心回歸正常的生活。

此外，她表示，就如今的疫情現狀，在家工作的狀態可能會持續下去，而這將對商業和餐館產生巨大影響，尤其是在曼哈頓。