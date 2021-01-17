紐約變種病例再增 疫苗已用掉83% 急需補充

紐約市曼哈頓上城哈林區的疫苗接種站，民眾在排隊等候接種輝瑞疫苗。(Getty Images)

州府16日數據顯示，15日州內新冠檢測 陽性率和新增死亡人數略有下降，但州內83%的可用疫苗 已被使用，且州內新確認一例英國變種新冠病毒感染者，使州內變種病例總數達到17例，州長葛謨(Andrew Cuomo)稱紐約州 在與疫苗越來越少及與變種病毒搏鬥，聯邦需要立即提供充足疫苗。

州府新確認的一例英國變種新冠病毒感染者位於上州湯普金斯郡(Tompkins County)，由康乃爾大學病毒檢測實驗室檢測確認，該名感染者目前仍在隔離，近日也無人與其近距離接觸。

州內其他變種病毒感染者分別位於紐約市、長島納蘇郡、蘇福克郡及上州薩拉托加郡(Saratoga)。

紐約83%可用疫苗已被使用，需要聯邦立即提供充足疫苗。 （州長辦公室提供）

15日紐約州27萬7286名接受新冠檢測者中，有1萬5998人結果為陽性，陽性率為5.77%，比前一日的6.14%略有降低，新增新冠死亡157人，也比前一日的183人有所減少；然而州內新冠住院人數比前一天增加80人至8888人，加護病房和需要使用呼吸機人數也都增加。

州內十個地區中，莫霍克山谷(Mohawk Valley)的七天平均陽檢率最高，為8.4%，長島以8.06%居第二，紐約市的七天平均陽檢率為5.66%；紐約市內布朗士區陽性檢率最高，為7.35%，曼哈頓最低，為3.76%。

一名國民兵推著一位老人進入設置在曼哈頓賈維茲中心的新冠疫苗接種站。(路透)

截至16日，紐約州所獲得疫苗已經用掉83%，收到的93萬4925劑中有77萬2399劑已被使用，其中在過去24小時內使用了7萬3336劑；州內十個地區中，南部地區(Southern Tier)的醫護人員注射疫苗率最高，達到99%，首府區(Capital Region)位於第二，達到96%，紐約市最低，僅為74%。

葛謨再次強調醫護人員注射疫苗的重要性，要保證這些人員接種，才能進一步保證前去接種疫苗的普通民眾及就醫者的安全。

目前紐約州有約710萬居民有資格接種疫苗，幾乎是州內15000萬成年人的一半；葛謨表示要保證所有人接種仍然任重而道遠，且紐約州原定每周可以獲得30萬劑疫苗，下周會降至25萬劑，「我們現在是與供應有限的疫苗，及傳染性更高的變種病毒在搏鬥。」