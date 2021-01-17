紐約變種病例再增 疫苗已用掉83% 急需補充
州府16日數據顯示，15日州內新冠檢測陽性率和新增死亡人數略有下降，但州內83%的可用疫苗已被使用，且州內新確認一例英國變種新冠病毒感染者，使州內變種病例總數達到17例，州長葛謨(Andrew Cuomo)稱紐約州在與疫苗越來越少及與變種病毒搏鬥，聯邦需要立即提供充足疫苗。
州府新確認的一例英國變種新冠病毒感染者位於上州湯普金斯郡(Tompkins County)，由康乃爾大學病毒檢測實驗室檢測確認，該名感染者目前仍在隔離，近日也無人與其近距離接觸。
州內其他變種病毒感染者分別位於紐約市、長島納蘇郡、蘇福克郡及上州薩拉托加郡(Saratoga)。
15日紐約州27萬7286名接受新冠檢測者中，有1萬5998人結果為陽性，陽性率為5.77%，比前一日的6.14%略有降低，新增新冠死亡157人，也比前一日的183人有所減少；然而州內新冠住院人數比前一天增加80人至8888人，加護病房和需要使用呼吸機人數也都增加。
州內十個地區中，莫霍克山谷(Mohawk Valley)的七天平均陽檢率最高，為8.4%，長島以8.06%居第二，紐約市的七天平均陽檢率為5.66%；紐約市內布朗士區陽性檢率最高，為7.35%，曼哈頓最低，為3.76%。
截至16日，紐約州所獲得疫苗已經用掉83%，收到的93萬4925劑中有77萬2399劑已被使用，其中在過去24小時內使用了7萬3336劑；州內十個地區中，南部地區(Southern Tier)的醫護人員注射疫苗率最高，達到99%，首府區(Capital Region)位於第二，達到96%，紐約市最低，僅為74%。
葛謨再次強調醫護人員注射疫苗的重要性，要保證這些人員接種，才能進一步保證前去接種疫苗的普通民眾及就醫者的安全。
目前紐約州有約710萬居民有資格接種疫苗，幾乎是州內15000萬成年人的一半；葛謨表示要保證所有人接種仍然任重而道遠，且紐約州原定每周可以獲得30萬劑疫苗，下周會降至25萬劑，「我們現在是與供應有限的疫苗，及傳染性更高的變種病毒在搏鬥。」
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1張圖／紐約州確診121萬 增1萬5998例
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