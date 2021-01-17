白思豪更新紀律細則 市警涉仇恨言論 竟可退休享福利

白思豪細化市警紀律規畫及懲戒細則，但「減責」一項仍備受爭議。(記者張晨/攝影)

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)15日更新了市警紀律規畫及懲戒細則，他表示，要將不當行為與問責制度和相應懲罰畫上等號，把「一致性」和「透明度」作為首要任務；但新版懲戒規定因包含「減責」一項，可能使違規警員逃避懲罰，仍備受爭議。

市警在徵求監督組織和社區的意見後，於去年8月30日公布紀律與懲戒草案，而在收到百封意見反饋後，又進行修改。

在這長達57頁的最新細則中，列出一份冗長的違規清單，其中包括使用鎖喉致人死亡的警員會遭到解雇、不當的攔截搜身會失去三天假期等。

白思豪表示，有了這項尖端的改革，市警部門就有了明確、公平和公正的紀律指導方針，這是關於問責制、建立信任和確保社區參與的核心。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)則表示，此改革方案建立了明確和一致的違規懲戒條例，消除了紀律程序中的偏袒或偏見，保護了警員執法時的合法性。

他表示，新規也反映了警員對自己的承諾，並稱這是一份「活的文件」，明確要求每個警員都要對自己的行為負責。

但其中「減責」一項則仍很刺眼，因為這可能進一步允許犯有嚴重不當行為的警員可以退休 或帶著福利 辭職，而不是直接被解雇，這恐是會令公眾感到厭煩的做法。

根據懲戒細則，警員若使用仇恨言論，建議的懲罰是立即解雇；但如果市警發現有緩和因素，就會退而求其次，選擇令其退休或辭職。

此前，市警平等就業小組(Equal Employment Opportunity Division)指揮官科貝爾(James Francis Kobel)因在網路聊天室中發表偏見及性別歧視言論被調查，但市警證實，他在本周早些時候已經申請退休，工會也表示將保留其所有的福利。