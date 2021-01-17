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白思豪更新紀律細則 市警涉仇恨言論 竟可退休享福利

記者張晨／紐約報導
白思豪細化市警紀律規畫及懲戒細則，但「減責」一項仍備受爭議。(記者張晨/攝影)
白思豪細化市警紀律規畫及懲戒細則，但「減責」一項仍備受爭議。(記者張晨/攝影)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)15日更新了市警紀律規畫及懲戒細則，他表示，要將不當行為與問責制度和相應懲罰畫上等號，把「一致性」和「透明度」作為首要任務；但新版懲戒規定因包含「減責」一項，可能使違規警員逃避懲罰，仍備受爭議。

市警在徵求監督組織和社區的意見後，於去年8月30日公布紀律與懲戒草案，而在收到百封意見反饋後，又進行修改。

在這長達57頁的最新細則中，列出一份冗長的違規清單，其中包括使用鎖喉致人死亡的警員會遭到解雇、不當的攔截搜身會失去三天假期等。

白思豪表示，有了這項尖端的改革，市警部門就有了明確、公平和公正的紀律指導方針，這是關於問責制、建立信任和確保社區參與的核心。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)則表示，此改革方案建立了明確和一致的違規懲戒條例，消除了紀律程序中的偏袒或偏見，保護了警員執法時的合法性。

他表示，新規也反映了警員對自己的承諾，並稱這是一份「活的文件」，明確要求每個警員都要對自己的行為負責。

但其中「減責」一項則仍很刺眼，因為這可能進一步允許犯有嚴重不當行為的警員可以退休或帶著福利辭職，而不是直接被解雇，這恐是會令公眾感到厭煩的做法。

根據懲戒細則，警員若使用仇恨言論，建議的懲罰是立即解雇；但如果市警發現有緩和因素，就會退而求其次，選擇令其退休或辭職。

此前，市警平等就業小組(Equal Employment Opportunity Division)指揮官科貝爾(James Francis Kobel)因在網路聊天室中發表偏見及性別歧視言論被調查，但市警證實，他在本周早些時候已經申請退休，工會也表示將保留其所有的福利。

退休 白思豪 福利

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