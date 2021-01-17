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日落公園議員米維確診 「症狀輕微」報平安

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙日落公園8大道州參議員米維日前確診新冠肺炎。(本報檔案照)
布碌崙日落公園8大道州參議員米維日前確診新冠肺炎。(本報檔案照)

紐約市新冠疫情加劇，不少民選官員也接連感染，轄區包括布碌崙(布魯克林)日落公園8大道的州參議員米維日前發布聲明，表示檢測報告呈陽性，目前正居家隔離中；他也向選民報平安，說自己的病狀輕微，無需過於擔憂，並呼籲大眾為自身和家人安全，趕緊去接受檢測。

米維表示，他近期出現一些症狀後，立即到檢測站接受核酸PCR和抗原檢測，核酸檢測報告已出爐，顯示是陽性，目前還在等待抗原檢測結果。

他表示在確診後，按照聯邦疾病防治中心(CDC)以及州府的規定進行居家隔離；儘管如此，他依然會通過線上模式持續自己的職務，民眾若有相關問題，仍可向其辦公室反映。

除了米維之外，第47選區市議員民主黨候選人卡甘(Ari Kagan)日前也和妻子雙雙確診，所幸兩人都沒有嚴重症狀，目前在家裡隔離中；他表示自己還有些小咳嗽，已將工作事宜全擱置一旁，直到復原為止才會和大家見面，並呼籲大眾要保重自己。

隨著日落公園新冠確診率高升，且華社屢屢傳出華人家庭群體感染病例，米維再三呼籲大眾要盡快去接受檢測，以免在不知情下加速病毒的傳播；民眾可瀏覽www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page查詢最近檢測站。

檢測 日落公園 紐約市

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