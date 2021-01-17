78歲華翁打疫苗：很幸運沒不適 籲積極接種

李仁堂15日在法拉盛醫院接種第一劑新冠疫苗。(李仁堂提供)

今年78歲的長者李仁堂，因女兒在醫院擔任護士，他幸運地省去繁瑣的登記流程，與妻子順利接種第一劑新冠疫苗 ；面對疫苗副作用的傳言，他說自己和妻子接種第一劑疫苗後，並無不良反應，女兒已接種第二劑疫苗，也只短暫出現疲倦和發燒，但很快恢復健康。

李仁堂16日表示，在法拉盛 醫院擔任護士的大女兒日前告知他們，醫護人員的75歲或以上的直系家屬，可登記施打疫苗；因與女兒同住，他與76歲的妻子立即申請，日前獲批後，於15日在外孫女的陪同下，接種第一劑疫苗，21天後將再接種第二劑。

針對網路種種關於新冠疫苗的傳言，以及日前挪威養老院 耆老接種疫苗後死亡的案例，李仁堂說，他相信醫生的背書與臨床試驗數據，認為接種任何疫苗都會產生「排斥」不良反應，因打疫苗而死亡也只是極少數案例，因此並未放棄這次施打疫苗的機會，「傳染了新冠病毒也會死」。

李仁堂表示，他與妻子施打第一劑疫苗後，並無任何不適反應；他的大女兒接種第二劑疫苗後，出現手臂疼、頭暈、畏寒以及輕微發燒，但休息兩天後，症狀消失，重新恢復正常工作與生活。

去年疫情高峰期，因大女兒調任前線治療新冠病人，李仁堂說，他與妻子只能搬到二女兒家暫住；他表示，每次在視頻中看著大女兒被口罩勒紅的臉頰，就感到非常心疼，更擔憂女兒因此染疫，但想到女兒在前線拯救生命，就百分百支持她的工作。

李仁堂表示，目前新冠疫苗已投入使用，相當於為前線的醫護人員以及像他一樣的長者製造抵禦病毒的盔甲，他以自己與家人經歷舉例，呼籲民眾理性看待新冠疫苗，若符合注射標準應積極登記，為自己與家人多一層保護。