紐約市警助醫護推進疫苗接種 為政府樓耆老打疫苗

紐約市警充當醫護，助政府樓住戶接種疫苗。(記者張晨/攝影)

紐約市 警受過醫療訓練的警員和探員將從16日起開始充當醫護人員的角色，在全市三個政府樓 建築內為符合條件的住戶接種疫苗 ；對此市警工會表示，當市府想不出辦法時就要市警來幫忙解決，而市府則回應稱，這是「全員備戰的努力」。

市警消息人士透露，部門從11日開始「非常高效地」為超過1萬2000名成員接種了疫苗，隨後市府便要求警員進駐政府樓中，幫助疫苗接種的推進。

市警官方也證實了這一新調派，一些有醫療背景或接受過相關訓練的警員將為65歲及以上的登記住戶接種。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)在一份聲明中表示，開設政府樓接種點是公平分發新冠疫苗計畫的一部分。

「公平接種是疫苗計畫的驅動力，每劑疫苗都必須直接提供給最需要的人。」白思豪從擴大接種群體後就不斷強調分發的公平問題，他表示，這就是為什麼要在最脆弱的地方提供疫苗，讓政府樓中的耆老們足不出戶便可完成接種。

服務全市40萬低收入政府樓住戶的市房屋局(NYCHA)表示，疫苗接種將在首先在曼哈頓華盛頓高地的Polo Grounds Towers、布魯克林(布碌崙)布朗斯維爾的Van Dyke Houses以及史泰登島新布萊頓區的Cassidy-Lafayette Houses設立。

市警察公會(The New York City Police Benevolent Association，簡稱PBA)主席林奇(Patrick Lynch)則在一份聲明中表示，市警再次被要求協助處理健康危機問題。

「警員們拿出休息日為民眾接種疫苗，這並不奇怪，因為每當紐約人需要幫助，而市府又想不出其他解決辦法時，責任就會落在我們身上。」林奇表示，警員們義無反顧的站出來，把工作做好，幫助他人——這就是警察的職責。

但白思豪的一名發言人則稱，接種疫苗是「全員備戰的努力」，該發言人補充道，每個機構部門的代表，包括市警，都來到談判桌前，幫助盡可能多的人完成注射。

儘管如此，州、市兩府已經對疫苗供應短缺的問題警告了多次，白思豪15日表示，按照目前的需求，下周疫苗就將耗盡，而州長安葛謨(Andrew Cuomo)則將此問題歸咎於聯邦政府的計畫不周。