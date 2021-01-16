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疫苗下周耗盡 白思豪：預約將叫停

記者張晨金春香／紐約報導
紐約市長白思豪15日表示，疫苗下周耗盡，預約將叫停。圖為紐約市民接種疫苗。(美聯社)
紐約市長白思豪15日表示，疫苗下周耗盡，預約將叫停。圖為紐約市民接種疫苗。(美聯社)

「我告訴你，如果我們再得不到大量的疫苗補給，到下周末，紐約市就不會有任何疫苗可供人接種了。」紐約市長白思豪(Bill de Blasio)15日在接受媒體採訪時發出警告，全市的疫苗庫存即將耗盡；州長葛謨(Andrew Cuomo)回應說，不知道市長到底在說什麼，「市內一些注射站仍然有疫苗庫存」。

白思豪在當日接受WNYC電台採訪時解釋道，紐約市每周只能得到「非常少的」10萬劑疫苗，而「在本周的前四天」，全市就注射了12萬5000劑。

「這是因為可以接種疫苗的人數每天都在增加。」他指出，僅在13日一天，就有約3萬4000人接種了疫苗；且如果供應不足，就不能再接受預約，就像在西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)和紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)發生的那樣，白思豪警告說， 「如果沒有供應，我們將暫停預約系統，那就太瘋狂了。」

本周，曼哈頓西奈山醫院因疫苗庫存不足被迫暫停給民眾注射疫苗，儘管他們已經預約接種；醫院發言人李露西亞(Lucia Lee)表示，不幸的是，由於供應的突然變化，醫院不得不取消從15日(周五)到19日(周二)開放給公眾的接種預約。

但她也表示，當有更多疫苗供應時，會立刻通知患者，並重新為符合條件的人預約接種，「對於在下周二(19日)之後預約的人，我們將在了解到更多情況後提供最新消息。」

白思豪表示，紐約市應該有更多的疫苗供應，因為它有足夠的資源，可以迅速讓大批民眾獲得接種資格；「我知道全國各地都在遭受疫情的折磨，但很少有地方能像我們一樣能迅速將疫苗轉移至不同地點，現在的問題是，一些地區可能要等上相當長的一段時間，疫苗才會到達人們手中，而我們每天都在加快速度。」

截至市府15日的數據，全市還剩餘不到18萬6000劑首劑疫苗，在供應給紐約的80萬500劑疫苗中，目前已注射完成了超過33萬7500劑，其中包括4萬2000劑第二劑疫苗。

數據還顯示，14日全市共上報接種3萬3847劑疫苗，截至本周末，紐約市計畫發放17萬5000支疫苗，其中71.3%已經接種完畢。

葛謨當日在記者會上表示，紐約市每周所得疫苗數量是州府按州內各地比例分配，如果整個州的分配減少，紐約市所得也會減少，但對於白思豪口中的「紐約市下周疫苗將耗盡」，葛謨稱不知道市長到底在說什麼，「市內一些注射站仍然有疫苗庫存」。

葛謨說，目前州內有700萬人符合疫苗接種資格，但紐約每周只能獲得30萬劑疫苗，按照此速度，要完成700萬人接種需要半年時間，且下周紐約州從聯邦所獲得的疫苗數量會有所減少，只能得到25萬劑。

已接種者拿到的疫苗接種卡，記錄每劑的接種時間。(記者張晨/攝影)
已接種者拿到的疫苗接種卡，記錄每劑的接種時間。(記者張晨/攝影)
曼哈頓賈維茨中心已作為新冠疫苗大規模接種中心開始營業。（Getty Images...
曼哈頓賈維茨中心已作為新冠疫苗大規模接種中心開始營業。（Getty Images）

疫苗 紐約市 白思豪

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