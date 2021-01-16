紐約仍不開放堂食 70餐飲業者告上葛謨

70家餐廳和酒吧在紐約南區聯邦法院狀告州長葛謨的禁堂食令；圖為曼哈頓一間餐廳的戶外用餐區。（記者金春香／攝影）

州府下令禁止紐約市 和位於防疫「橙區」(orange zone)餐館提供堂食已逾一個月，何時重開仍未知，越來越多餐廳陷入困難境地，繼去年12月底40多個餐廳業主提起集體訴訟，要求州府取消禁堂食命令，日前再有70家餐廳和酒吧在紐約南區聯邦法院狀告州長葛謨 (Andrew Cuomo)。

原告之一、位於布碌崙 (布魯克林)的酒吧「Our Wicked Lady」業主表示，已經投入1萬元對酒吧進行改造，滿足州府的各項防疫要求，開放露台、要求顧客配戴口罩和提前預約，甚至發起「GoFundMe」籌款；但近一年來大部分時間無法提供堂食，他們損失已達44萬5000元。

「Our Wicked Lady」與其他69家餐廳和酒吧一同狀告州長的堂食禁令，指出該命令違反公民權利法案，也同時違反憲法第五條修正案中的正當法律程序條款，以及第14條修正案中的平等保護條款。

此外原告還挑戰州府規定的「非必要行業」概念，指出餐館作為影響到成千上萬民眾生活的行業，不應該被定義為「非必要行業」。

訴狀另外指出，過去十個月來政府對於室內和室外用餐的規定一直在不斷改變，讓餐廳和酒吧花費成千上萬元資金來做出相應改變，卻仍要面對隨之而來的各種無法預知的新要求和新禁令，且政府在頒布規定時，完全沒有考慮餐廳業者的苦衷。

除這一訴訟外，去年9月布碌崙(布魯克林)和史泰登島有100多家餐廳和酒吧曾對葛謨提起訴訟，反對其要求餐館以25%客容量重開的規定，希望紐約市室內用餐客容量能達到50%，但去年11月被法官否決；去年12月又有多家上州和市內餐廳就葛謨的禁堂食令向法院提吿，目前訴訟仍在進行中。