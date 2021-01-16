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紐約客談／政府和餐館業者 都在「泡泡屋」裡

紐約客談
部分餐廳業者打造如戶外用餐「泡泡屋」，不符紐約市府規定的戶外用餐空間「至少兩面禁遮蔽」。(記者王彩鸝／攝影)
部分餐廳業者打造如戶外用餐「泡泡屋」，不符紐約市府規定的戶外用餐空間「至少兩面禁遮蔽」。(記者王彩鸝／攝影)

冬天來了，餐館業者為了吸引更多顧客用餐，花招百出，還有業者打造如同溫室般的「泡泡屋」。紐約市府要求戶外用餐空間「至少兩面禁遮蔽」，但政策擺在那裡，真正遵守的業者少之又少；紐約市府和餐館業者，就像雙方都在自己的「泡泡屋」中，一個看不到，一人聽不見。

紐約市第二波疫情又起，餐館堂食關閉，業者只能靠戶外用餐、外賣來維持生計，為了保持戶外用餐的通風，市府規定空間「至少兩面禁遮蔽」，連使用透明浴簾、塑膠布遮起來都不行；但為了吸引更多顧客用餐，多數餐館建的戶外用餐空間，等同是將「室內」搬到「室外」，比設計、比美觀，在冬天裡更要比溫暖。通風？不是首選。

政府的政策擺在那裡，有業者抱怨不公，附近的餐館都把戶外用餐空間包起來了，只有自己一家遵守遊戲規定，一旦無法保暖，生意就比別人差，怎麼辦？

結果官員的回答是：「還是要遵守，否則我們會開罰」，如今過了這麼久，泡泡屋還是在那，門口一樣大排長龍，網紅一樣搶著打卡；而那些透風又透雨的小帳篷，幾張餐桌椅孤零零擺在那、乏人問津。

官員說：「我們也很想幫助小商家，但就連供暖這麼簡單的事，都要和十幾個單位打交道」，簡單來說，就是兩手一攤，請業者自求多福。

在新政策施行伊始，困難總是有，但規定細則這麼多，想要業者乖乖遵守新規定，當局和業者需要打破彼此的泡泡屋，開啟真正的對話，否則所謂的「戶外用餐」，也只是在街道上舉辦的一場大型餐館「選美比賽」，誰的泡泡屋美，顧客就選誰。

紐約市 疫情

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