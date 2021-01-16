紐約單日確診逼近2萬…葛謨：高峰已過

下周紐約從聯邦所獲得的疫苗數量會有所減少，從30萬劑降低至25萬劑。（州長辦公室提供）

紐約州 府15日數據顯示，州內單日新增新冠確診逼近2萬，達1萬9942例，新冠檢測數字也達到32萬4671次，雙創新高，但州長葛謨 (Andrew Cuomo)預測，此前節日聚會導致的疫情數字高峰已過，將逐漸降低；對於疫苗 接種，他批評聯邦分發新冠疫苗數量不足，按照目前速度，州內符合注射資格的700萬人要完成接種，需耗時半年。

葛謨指出，從去年感恩節開始，州府就預估會出現疫情大抬頭趨勢，之後加上光明節、聖誕節和新年等系列節日，七天平均檢測陽性率從5%升至8%，較高的單日新冠陽性及死亡人數，是節日期間疫情飆升的延後反應。

葛謨認為，節日後爆發的新冠感染飆升，隨著社交活動減少，已經開始逐步減緩，雖然14日新增近2萬例確診，但當日檢測數字也創新高，陽性率降為6.14%，且州內住院人數有所減少。

州內1540萬名16歲以上可接種疫苗的人群中，目前有700萬人符合接種資格，如果計入有基礎疾病和免疫系統疾病的人群，該數字就達近1200萬人。

紐約每周只能獲得30萬劑疫苗，葛謨表示，按照此速度，要完成700萬人接種需耗時半年，且下周紐約從聯邦所獲得的疫苗數量會有所減少，只能得到25萬劑，州內的接種預約時間已經排至4月中旬，葛謨歸咎於聯邦無法滿足不斷增加的符合接種疫苗資格人數，「你增加符合資格的人群，卻沒有增加疫苗供應。」

由於符合接種資格的人數本周短時間內激增，州府網上疫苗預約系統15日上午崩潰，一部分民眾的預約被迫取消；幕僚長德羅莎(Melissa DeRosa)表示，州府已經快速修復，並會將界面程序簡化。

截至15日，紐約州所獲得的疫苗有74%已經使用，數量超過82萬7000劑，本周日州內療養院將完成所有疫苗注射。

州內有約60%的醫護人員完成疫苗注射，葛謨表示該數字還應增加，且州內十個地區拒絕接種的醫護人員比率從11.7%到28.5%不等，「這些數字令人擔憂，沒有人希望在前去接種或看病時，接待你的醫生或護士身上攜帶新冠病毒。」