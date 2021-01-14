緬街禁私家車官宣 違規將遭警告 60天後開罰

法拉盛公車專用道計畫19日起執行。(記者朱蕾/攝影)

紐約市 長白思豪13日正式宣布，法拉盛 緬街公車專用道將於19日(周二)早6時起實施，前60天為寬限期，違規車主只會收到警告信，之後會開出罰單；法拉盛商業改進區(Flushing BID)對此遭當地眾多小商家反對的項目最終上馬，表示「非明智之舉」，代表該區的市議員顧雅明也批此舉恐讓疫情 打擊下的商家雪上加霜。

市長白思豪(Bill de Blasio)去年6月首次公布法拉盛市中心公車專用道計畫，列入市府「重啟更好公車」(Better Buses Restart)項目；該項目是紐約市史上最大、為期一年的公車專用道安裝項目。

法拉盛公車專用道計畫規定，除一個街區內接送或進出車庫外，北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道(Kissena Blvd.)，禁止私家車通行，該計畫先試行一年，一周七天、每天24小時不間斷。

市交通局表示，法拉盛緬街是皇后區最繁忙、最擁擠的街區之一，也是全國最繁忙的地鐵、公車轉乘站；此計畫會為每天15萬5000名公車乘客提供更快且可靠的公交服務。

「公共交通是這座城市的現在和未來。紐約人應得到更好的公共交通服務，今天，我為改變紐約人進入皇后區標誌性社區的方式感到自豪。」白思豪當日表示，「曼哈頓14街公車道、布碌崙(布魯克林)杰伊街(Jay St.)公車道等成功案例都證明，這些舉措行之有效，我期待繼續推行此項目，並在今年將更快、更可靠的公車方式擴展到更多社區」。

2017年，交通局將法拉盛37大道和40路之間的南向緬街車道改為公車專用道，使公車提速23%，新的公車專用道計畫旨在提高沿路通行的11條公車路線的行車速度，改善路段內貨車卸貨與運輸等問題。

市府當日也宣布，市警將負責執法，在公車專用道啟動後將新規定告知駕駛者；交通局將安裝公車專用道攝像頭，在開始執行的60天內，對違反新規的車主發出警告信，寬限期過後，違規者會收到罰單。

法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，新冠疫情期間，坐公車的民眾不多，民眾更願意開車外出購物，便於一次性盡可能多地買東西，從而減少外出的次數，因此現在在法拉盛執行公車專用道、不是明智之舉，特別是農曆新年即將到來之際；他也表示，「希望消費者能夠繼續選擇來法拉盛，商改區會繼續致力於促進和推廣本地商業」。

法拉盛市議員顧雅明則表示，「法拉盛商家的生意遠不如疫情前，公車專用道的實施很可能對商家是雪上加霜，應至少推遲到疫情結束後再執行。」