楊安澤宣布參選紐約市長 低收入每年發2000-5000元

楊安澤正式宣布參選紐約市長。（楊安澤競選團隊提供）

前民主黨總統參選人楊安澤 13日通過推特宣布正式參選紐約市 長，競選綱領將和競選總統時「全民基本收入」(UBI)的主張相似，計畫為全市50萬低收入 人群每年發放2000元到5000元的現金。

（影音來源：楊安澤競選團隊提供）

他表示，「我們需要實現馬丁·路德·金恩(Martin Luther King Jr.)的夢想，為最需要的人保證最低收入」，無論有無合法移民身分、有無犯罪經歷，低收入民眾都有資格拿到這筆錢；預計楊安澤該計畫若實施，每年約需10億元。

楊安澤表示，若當選他將成立「紐約人民銀行」(People's Bank of New York City)，按月發放這筆資金；然而，受疫情影響，紐約市目前深陷財政危機，楊安澤並未提及如何籌集這筆資金。

在教育議題上，楊安澤目前支持保留SHSAT；他日前表示，SHSAT是亞裔重要的上升階梯，紐約市教育改革的關鍵並不在SHSAT，而是應該擴大優質教育資源，紐約市不應該在族裔之間搞零和遊戲，應該有足夠多的好學校，容納更多好學生；但他的態度也有反復，此前也曾表態稱SHSAT是一項糟糕的制度，SHSAT不應作為特殊高中錄取的唯一指標。

楊安澤預計14日將在晨邊公園(Morningside Park)舉行參選記者會，發表競選宣言；目前紐約市長競選戰況激烈，民主黨內的領頭羊包括布魯克林區長亞當斯(Eric Adams)和市主計長斯靜格(Scott Stringer)等，已有30多人宣布參選。