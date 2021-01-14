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資優班4月考試 「今年最後一次」

記者和釗宇／紐約報導
紐約市今年將最後一次舉行資優班入學考試，將衝擊亞裔；圖為13日在曼哈頓華埠容閎小學(公立124小學)，華裔幼稚園學童在吃早餐。(Getty Images)
紐約市今年將最後一次舉行資優班入學考試，將衝擊亞裔；圖為13日在曼哈頓華埠容閎小學(公立124小學)，華裔幼稚園學童在吃早餐。(Getty Images)

紐約市今年4月將舉行最後一次資優班(Gifted and Talented)考試，明年將不再舉辦；市長白思豪(Bill de Blasio)13日說，市府和教育局將在未來幾個月與各社區、學校和家長溝通，商討未來選拔學生的新形式；他說，新的考核形式將變得個人化，利用數字設備發掘學生的天賦和潛力，具體實施辦法將在9月之前公布。

廢除資優班一直是白思豪政府推行的教育改革目標之一，市教育局於12日晚宣布資優班的重大改革；白思豪表示，資優班考試屬於一次性考試，「我們不認為這是正確的選拔方式。」他說，由於今年許多家庭和學生已經為考試做了許多準備，因此今年的資優班考試照常進行，「但今年是最後一次。」

白思豪舉例說，目前全市有6萬5000名幼稚園學童，其中只有1萬5000人參加資優班考試，最終大約只有2500人被錄取，「也就是說有超過6萬人被拋棄了，難道他們沒有天賦和潛力嗎？許多孩子的天賦並沒有機會展示，可以利用數字設備幫助老師發掘學生的潛力。」

教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)則表示，他工作過的大部分學區都不會像紐約市這樣，用單一考試來衡量四歲孩子的才智；他說，這樣會給沒考上資優班的小孩造成惡劣的心理暗示，認為自己不如資優班的孩子聰明，限制未來的發展。

白思豪表示，市府和教育局將在未來幾個月展開社區溝通和外展，與社區組織、家長組織和學校深入交流，具體改革內容將在9月之前公布。

白思豪此前因草率宣布計畫廢除特殊高中入學考試(SHSAT)、未與社區溝通而廣受抨擊；他坦承廢除SHSAT的計畫提出時未與社區充分交流是「一個錯誤」，但他堅持改革，只是未來幾個月內將和各利益相關方加強溝通，集思廣益。

數據顯示，資優班學生中亞裔占比最多，達到43%，其次是36%的白人，西語裔和非洲裔分別只有8%和6%；批評者認為，資優班族裔比率無法反映整體學生族裔結構，目前紐約市公校中有40.6%為西語裔，25.5%為非洲裔，亞裔和白人分別為16.2%和15.1%。

資優班、篩選學校以及SHSAT，是卡蘭扎上任後受命主攻的三大教育改革項目，旨在取消以單一考試錄取學生的制度；此前，市府已於去年底宣布取消初中入學篩選制度，兩年內逐步淘汰「地區優先」錄取方式，四年內將教育多元化拓展到全市32個學區等改革方案。

數據顯示，資優班學生中亞裔占比最多，達到43%。（美聯社）
數據顯示，資優班學生中亞裔占比最多，達到43%。（美聯社）
白思豪表示，今年4月將舉辦最後一次資優班考試。（市長辦公室提供）
白思豪表示，今年4月將舉辦最後一次資優班考試。（市長辦公室提供）
資優班、篩選學校以及SHSAT，是卡蘭扎上任後致力的三大教育改革項目。（市長辦公...
資優班、篩選學校以及SHSAT，是卡蘭扎上任後致力的三大教育改革項目。（市長辦公室提供）

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