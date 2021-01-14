白思豪式教育改革 自欺欺人

白思豪 擔任紐約市 長以來，一直對特殊高中、資優班學生的「族裔不均等」現象耿耿於懷，但他想的不是投入更多資源來彌合教育不平等，而是想靠「一刀切」的平均主義來急於求成，不惜傷害大批優秀的亞裔子弟，資優班(G&T)就成了他刀俎上最新的魚肉。

這對將子女教育排在第一位的華人家長來說，無異於踩到底線，原本沉默寡言的華人新移民開始不當「啞裔」，學會吵鬧發聲，讓民選官員見識到華社前所未有的巨大聲浪。

特殊高中改革幾度推動都鎩羽而歸，但白思豪終向其市府權限所能及的資優班動手了；理論還是那套理論，「不應以考試來判斷孩子能力好壞」，「考試制度會導致種族分化」。

但是未來資優班制度要怎麼改？以什麼水準評估學生？白思豪和智囊團恐怕心裡並沒底。

紐約市教育局 管理著全美最大的教育系統，下屬1700所公校，約110萬名學生，經費雖因新冠疫情而削減4.71億元，但2021年教育局預算仍高達342億元。

這些錢有用到切實提高公校教育水平中去嗎？如果每一所公校的教育水準都很優秀、師資都優良，華人家長何苦投入大量金錢、時間，讓子女去補習、準備各類「好學校」的入學考試呢？很多華人歷經千辛萬苦移民來美，就是堅信在這片土地上，有多少努力就有多少回報；如今市府卻想說「你們的努力搶了別人的蛋糕」，要爛一起爛，否則就是「不公平」。

孩子們未來面臨的是全球化挑戰；當紐約的孩子們長大後面對全美乃至全球的競爭者時，白思豪們能有機會站出來說「競爭太激烈了，請世界等一等」嗎？