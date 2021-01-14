我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選舉官司失利又被彈劾 川普拒再付朱利安尼薪水

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

白思豪式教育改革 自欺欺人

紐約客談

白思豪擔任紐約市長以來，一直對特殊高中、資優班學生的「族裔不均等」現象耿耿於懷，但他想的不是投入更多資源來彌合教育不平等，而是想靠「一刀切」的平均主義來急於求成，不惜傷害大批優秀的亞裔子弟，資優班(G&T)就成了他刀俎上最新的魚肉。

這對將子女教育排在第一位的華人家長來說，無異於踩到底線，原本沉默寡言的華人新移民開始不當「啞裔」，學會吵鬧發聲，讓民選官員見識到華社前所未有的巨大聲浪。

特殊高中改革幾度推動都鎩羽而歸，但白思豪終向其市府權限所能及的資優班動手了；理論還是那套理論，「不應以考試來判斷孩子能力好壞」，「考試制度會導致種族分化」。

但是未來資優班制度要怎麼改？以什麼水準評估學生？白思豪和智囊團恐怕心裡並沒底。

紐約市教育局管理著全美最大的教育系統，下屬1700所公校，約110萬名學生，經費雖因新冠疫情而削減4.71億元，但2021年教育局預算仍高達342億元。

這些錢有用到切實提高公校教育水平中去嗎？如果每一所公校的教育水準都很優秀、師資都優良，華人家長何苦投入大量金錢、時間，讓子女去補習、準備各類「好學校」的入學考試呢？很多華人歷經千辛萬苦移民來美，就是堅信在這片土地上，有多少努力就有多少回報；如今市府卻想說「你們的努力搶了別人的蛋糕」，要爛一起爛，否則就是「不公平」。

孩子們未來面臨的是全球化挑戰；當紐約的孩子們長大後面對全美乃至全球的競爭者時，白思豪們能有機會站出來說「競爭太激烈了，請世界等一等」嗎？

教育局 紐約市 白思豪

上一則

紐約市府中止與川普集團所有合約

下一則

廢資優班考試 華人區民代齊反對：不負責任

延伸閱讀

白思豪：變種新冠病毒已到紐約市 兩人感染

白思豪：變種新冠病毒已到紐約市 兩人感染
資優班考試4月最後一次舉辦 白思豪：新考核制度9月前確定

資優班考試4月最後一次舉辦 白思豪：新考核制度9月前確定
秋後算帳 川普多個紐約市開發合同被叫停

秋後算帳 川普多個紐約市開發合同被叫停
擴大接種至65歲以上…葛謨：疫苗不夠

擴大接種至65歲以上…葛謨：疫苗不夠
紐約市遊民所、超市員工可接種疫苗

紐約市遊民所、超市員工可接種疫苗
紐約市160個接種點開放 24小時可打疫苗

紐約市160個接種點開放 24小時可打疫苗

熱門新聞

法拉盛市中心深夜發生七級大火，200多名消防員到場。（記者曹健/攝影）

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

2021-01-09 14:52

1張圖／紐約州確診破116萬 新增1萬4577例

2021-01-13 20:50
男子在布碌崙一個碼頭釣魚釣上一具死屍。（圖片取自國家公園網站）

釣魚竟釣上一具死屍！ 布魯克林男子：真的太重了！

2021-01-06 15:32
法拉盛大火，消防員到場後架起雲梯，攀至高空灌救。(記者曹健╱攝影)

法拉盛7級火災燒6小時…華人商家欲哭無淚

2021-01-10 02:30
紐約市長白思豪13日宣布紐約市正在終止與川普集團的商業合同，包括中央公園兩個溜冰場。(美聯社)

秋後算帳 川普多個紐約市開發合同被叫停

2021-01-13 11:41
曼哈頓Vessel新年再曝自殺案，輕生男子情況危及。(記者張晨/攝影)

紐約曼哈頓Vessel新年再爆自殺案 21歲男子搶救無效死亡

2021-01-11 16:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休