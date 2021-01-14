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拜登就職日恐暴動 紐約州檢：已做好準備

記者金春香／紐約報導

聯邦調查局(FBI)本周發出警告，總統當選人拜登20日就職前，全美50州首府都可能重演6日國會之亂；紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)13日表示，其辦公室已經做好準備，會對所有接下來一周內在州府奧伯尼及周邊參加暴動的個人和團體採取法律行動。

國會警察局(Capitol Police)日前發布的情資簡報指出，1月20日拜登就職典禮當天，華府地區可能面臨三項恐怖攻擊計畫，其中一項計畫包括發動群眾包圍國會大廈，並且刺殺民主黨籍及少數共和黨籍國會議員。

而FBI本周也表示，20日前，全美50個州的州府很可能會出現具有安全威脅的示威暴亂；詹樂霞對此表示，在上周國會大廈發生致死暴亂後，其辦公室一直在緊密監控任何有可能威脅紐約州府安全的可疑活動，會與執法人員合作，保障紐約州府不會發生暴動，一旦發現任何有傷害州府官員和公眾圖謀的人，會立即對其採取法律行動。

詹樂霞強調，美國政府系統雖然並不完美，但它行之有效，她不會允許任何被謊言和站不住腳陰謀論所控制的人群試圖通過暴動來推翻政府，「拜登和賀錦麗是大家選出來的總統和副總統，他們將在20日順利上任，而歷史也會記住那些曾試圖摧毀我們民主共和制度的人。」

紐約州 拜登 FBI

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