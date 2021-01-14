廢資優班考試 華人區民代齊反對：不負責任

白思豪提出廢除資優班考試，遭到華人區民代反對；圖為白思豪日前迎接公校學生返校復課。（美聯社）

市長白思豪(Bill de Blasio)和教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)13日表示，資優班 考試制度明年將廢除，市府將與公眾充分溝通後，在9月之前出台改革後的錄取政策；代表華社的民代多表示反對這一計畫，認為白思豪在僅剩一年任期的情況下推動此事是不負責任的，而且教育改革的當務之急是擴充優質教育資源，而非廢除考試。

市議員顧雅明反對取消資優班考試，表示白思豪的這一決定太過突然，事先完全沒有和社區溝通；顧雅明向來支持擴大資優班項目，他重申，紐約市 的教育問題在於優質教育資源太少，某些族裔在資優班中的人數比例較小是因為許多其社區所在學區甚至沒有資優班項目，不應該因此就取消考試；市府應該在更多學區增設資優班項目，增加坐席，鼓勵更多家庭讓孩子參加考試，並幫助他們準備考試。

新晉國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州眾議員白彼得(Peter Abbate)、寇頓(William Colton)、市議會教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)、市議員霍登(Robert Holden)等選區華人眾多的民代也都表示反對；瑪麗奧表示，目前有78%的孩子有資格參加資優班項目，但卻因為缺少坐席而被拒絕，不得不通過抽籤決定，教育局 應當提供更多坐席。

崔馬克批評白思豪沒有時間觀念，因他明年就要離任，任期內無法完成這件事，他也認為改革教育的關鍵在於增加優質教育資源而非廢除考試；白彼得則表示，白思豪的決定是不負責任的，通過特殊高中入學制度改革事件、疫情期間學校管理失敗，家長對白思豪和卡蘭扎的信任已經消失，他呼籲重新評估市長對紐約市公校教育的控制權，「市長一直忽視選民的需求，他顯然無力管理紐約市。」

市議長張晟(Corey Johnson)和州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸支持資優班項目繼續存在，但認為現行錄取制度需要改革；張晟表示，資優班項目需要進行重新評估，確保所有孩子有機會公平進入該項目，不要將單一考試做為錄取標準，他也呼籲改革過程必須讓家長、學生和學校等利益相關方參與意見。

劉醇逸則表示，未來重新評估和改進資優班項目是應該的，資優班坐席缺少以及單一考試的錄取制度都是應該解決的問題，他作為州參議會教育委員會主席將參與這件事的公共討論，也鼓勵民眾踴躍發聲。