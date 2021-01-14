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資優班考試取消 華人家長不滿 寄望下屆市長扭轉局面

記者黃伊奕／紐約報導
保SHSAT、資源班和篩選學校人士此前在舉行抗議示威。（本報檔案照）
保SHSAT、資源班和篩選學校人士此前在舉行抗議示威。（本報檔案照）

紐約市教育局日前宣布今年將舉行最後一次資優班(Gifted and Talented Program)入學考試後將取消，令眾多華裔家長感到憤怒；但白思豪任期只剩一年，不少華裔家長和教育人士紛紛表示，今年市長選舉將至關重要。

華人家長苦等之下教育局終於宣布了資優班考試時間，但與此同時也指出將是最後一次舉行資優班考試，對此華裔家長普遍表示不滿。

紐約同源會(CACAGNY)主席，也是皇后區第24學區委員會(CEC District 24)主席的黃友興指出，資優班項目在紐約市存在已久，如同向一些特殊孩子提供特殊教育一樣，資優班根本意義在於因材施教，「市府應該考慮如何提供更多更好的教育，而不是摧毀已經被證實成功的教育形式。」

華裔家長凌飛指出，資優班應該成為紐約學生教育遠景，而非某些政客操弄民意焦點的工具，「不要再讓政治介入教育，讓紐約學生能安心的沿著求學之路實現自己的夢想」；華裔家長曲怡文則指出，資優班的老師從資質到工資都不一樣，若取消資優班，這些老師如何安排，此後教育局又將採取什麼方式去錄取資質不一的學生，「要改變也應給出一個改變計畫，而不是一句取消就沒了。」

黃友興也說，結束紐約這幾年教改惡夢最好的方式，是在今年能選出與華裔的教育理念一致的新市長，「今年市長競選激烈，而華人應該做的就是明確每位參選人的教育理念，將自己手中神聖的一票投給對的人」；紐約市居民聯盟創始人臧東慧也指出，明年資優班議題，將由新一屆市長和市議會決定，華人要充分關注接下來的選舉，選出一個好的市政團隊。才能從根本上扭轉一直處於被動的局面。

教育局 紐約市 資優班

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