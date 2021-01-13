法拉盛大火6華人無家可歸 社區伸援捐款捐物

尹導(右三)、趙靖桉(左三)等為受災戶籌集物資，幫助他們度過難關，右二為丁露西。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛 市中心兩棟商住樓宇9日凌晨的七級大火，燒毀多家華人 經營的商鋪以及住戶的房屋，六名華人住戶火災後無家可歸，目前被安置在皇后區 貝賽(Bayside)的一家酒店內；由於事發突然，住戶逃生時，幾乎沒有帶出任何物品，多位社區人士12日為受災戶籌集物資，幫助他們度過難關。

法拉盛37大道136-17號的一家髮廊9日凌晨12時左右起火，迅速蔓延至整棟建築及緊鄰的樓宇，連燒六個小時且火勢不斷升級，最終發展成七級大火，將兩棟三層樓宇燒穿；市消防局出動200餘名消防員，直到9日上午11時左右才滅火，七名消防員受傷。

六名華人居住在著火樓宇裡，包括兩對夫婦和一對母女；受災住戶崔先生的友人丁露西12日表示，這些住戶8日深夜聞到著火的味道後，馬上跑到外面，幾乎什麼都沒拿，有些人只穿了睡衣，不料火勢越來越大，消防人員趕到後，封鎖著火樓宇，他們也回不去了；深夜裡，周圍沒有公共場所開門，他們最終在旁邊一棟商業樓的門廳過了一夜。

9日白天，這些住戶被紅十字會安排到皇后區貝賽的一家酒店，也收到現金卡用於日常開銷；最初是說暫住兩天，後來市房屋局介入，讓他們可以繼續住在酒店。

市議員參選人尹導和陳熠、亞裔維權大聯盟副會長趙靖桉、社區人士羅維宗等，短短幾天裡為受災戶籌集了物資，包括冬衣、口罩、食物等，尹導表示，「疫情期間遭遇火災，可謂雪上加霜，我們會繼續為他們籌集物資，盡一切努力提供幫助。」

「住戶當時逃離時沒想到火這麼嚴重，家裡的一切已燒成灰燼，年過七旬的崔先生夫婦在火災中受到驚嚇」，丁露西說，「幸好有各界的幫助，他們目前溫飽已沒有問題，但不知道酒店能住多久。」