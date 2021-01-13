預約疫苗困難、忽視移民…市議員促盡速改善

紐約州正在為大眾施打新冠疫苗，不過預約網站與熱線設計不便民，且未提供語言服務，遭到民代批評。(市長辦公室提供)

紐約州擴大施打新冠疫苗 ，但預約接種的網站及熱線首日起就頻頻出現問題；紐約市 議會12日相關公聽會上，有多位市議員批評預約過程不但不便民，更未提供除英語、西班牙語外的語言服務，要求市府盡速改善。

市議會健康委員會(The Committee on Health)及醫院委員會(Committee on Hospitals)12日舉辦公聽會，了解目前紐約市疫苗分配及施打普及性等問題。

健康委員會主席列文(Mark Levine) 、醫院委員會主席利華娜(Carlina Rivera)均表示，11日開放民眾預約首日，就因網頁設計出現許多問題，預約者需要通過由三個不同單位管理的獨立系統預約，對於那些不熟悉電腦操作，或不諳英文的民眾，大大增加他們接種疫苗的難度。

利華娜更說：「我們從八個月前就知道有疫苗，也會為大眾施打疫苗，但為何我們到了現在，還在討論要如何打、在哪裡打？」利華娜進一步說，州府和市府需要提供更清楚的指示，加深各部門彼此的合作，加速施打疫苗的速度。

市議員萬齊家(Carlos Menchaca)表示，目前預約疫苗的熱線僅提供英文、西班牙語兩種選項，讓他不僅對市府未照顧到移民 社區感到失望，「對移民社區也相當危險」，要求市府限時改善，讓移民社區也能獲得同等資訊。

根據市衛生局數據，郵遞區號為11355的法拉盛/莫瑞丘(Murray Hill)/Queensboro Hill的病毒檢測陽性率為14.88%，為全市最高的社區之一；市議員顧雅明表示，市府應該要在陽性率偏高的區域設置更多的疫苗接種點。

顧雅明也提出，民眾習慣到特定診所看診，若是到私人診所施打疫苗，非該診所的病患是否也能預約注射？對此市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，私人診所在與市府簽約時，就同意開放給所有符合資格的民眾施打疫苗，不需要是該診所病患也可預約；喬克西補充，疫苗為免費施打，就算沒有健保也可接種，「代表無證客若符合資格，也可以預約接種。」

市議會老人委員會主席陳倩雯建議相關單位可與市老人局合作，將老人公寓、老人中心等納入考量成為檢測及疫苗接種點，為已接種第一針疫苗的耆老來說，未來接種第二針將更方便，也方便市府追蹤管理。