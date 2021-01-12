世界華裔小姐選美 北美賽區啟動

2021年世界華裔小姐選美北美賽區啟動報名。(視頻截圖)

2021年世界華裔 小姐選美北美賽區日前舉行啟動儀式，歡迎北美16至26歲的有才藝女性報名參加，展示華裔女性的風采和魅力，前三名將有機會前往中國 參加全球總決賽。

大賽主席李小蘭表示，此活動自2008年以來，已成功舉辦13屆，在比賽過程中，參賽選手能夠收穫的不僅有專業的訓練，還有機會登上公平且多樣化的選美舞台，展現自我，實現夢想。

大會共同執行主席王早早表示，「本屆選美比賽，我們經受了疫情的考驗，並深感健康、積極向上精神的重要性，所以組委會決定，將傳統的泳裝環節替換爲更有青春朝氣的運動走秀環節，希望展現和傳遞自然美、健康美的觀念。

王早早說，大賽北美賽區面向16至26歲的未婚女性，高中在校學生或以上學歷，居住在北美的華裔、略懂中文， 須具備至少一項才藝，例如唱歌、跳舞、樂器、中國功夫等；沒有犯罪紀錄及不良嗜好；最好沒有與任何經紀公司、製作公司、傳媒公司簽訂任何合同。

共同執行主席陳超表示，大賽設冠、亞、季軍各一名以及多項個人單項獎項，前三名將代表美國前往中國參加全球總決賽，所有參賽者均有機會被推薦到廣告代言、參演電影、擔任主持人等。

北美賽區比賽定於6月26日(周六)在法拉盛喜來登酒店舉辦，有意參加者，請填寫報名表、附上兩吋的證件照片、全身禮服及旗袍照，及才藝展示視頻；組委會通過選手見面會、照片及視頻篩選後，通知入圍 選手參加決賽；入圍決賽者將進行集訓。

報名截止日期為6月15日(周二)，報名及諮詢方式，電話(856)383-8678，電郵[email protected]， [email protected]或[email protected]。