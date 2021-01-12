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高線公園將延伸 與賓州車站新大廳連通

記者黃伊奕／紐約報導
為了緩解賓州車站人流壓力，政府將擴建高線公園與車站連結。（本報檔案照）
為了緩解賓州車站人流壓力，政府將擴建高線公園與車站連結。（本報檔案照）

耗資16億元的翻新擴建的賓州車站(Pennsylvania Station)日前已投入使用，為了給該車站創造更多公共空間緩解人流壓力，紐約州長葛謨11日宣布將擴建高線公園(The High Line)，並將它與賓州車站莫尼漢大廳(Moynihan Train Hall)連通。

葛謨指出，該項目主要將高線公園第十大道終點與Brookfield的曼哈頓西大廈(Manhattan West)之間增設一個L型連結站，該項目將由Brookfield Property Group、Empire State Development等私人公司和政府部門合作完成。

葛謨說，「這將是紐約市數十年來最雄心勃勃的工程，目前美麗的莫尼漢大廳已經對外開放，賓州車站後續翻新工程與高線公園擴建項目將於今年開始啟動，幫助紐約市在疫情之後更好地恢復。」

根據項目初步設計，將沿著戴爾大街(Dyer Avenue)交第10大道和第30街將現有的高線公園，繼續延展到第九大道與第十大道之間，並在其中打造一個公共空間；該空間會一直延續至位於第九大道的莫尼漢大廳入口對面。

而這只是第一階段延伸計畫，第二階段將會延伸高線公園的西北端，將目前終止於34街交12大道的高線公園繼續向北延展，經過賈維茨中心後，再向西擴至曼德森河公園的76號碼頭。

州府指出，高線公園的延伸，是為了給賓州車站創造更多公共空間，緩解未來將迎來的人流壓力；賓州車站不僅是紐約市最繁忙的火車站，更是美國最主要的鐵路樞紐，但過去因鐵路公司經營不善、被迫變賣土地，原本在地上的車站大廳被拆除，導致賓州車站被稱為「老鼠迷宮」；政府在耗資16億元，經過數十年討論與施工後，煥然一新賓州車站終於在近期投入使用。

賓州 紐約市 葛謨

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