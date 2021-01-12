涉煽動暴亂 朱利安尼恐被紐約律協除名

川普總統私人律師朱利安尼恐遭NYSBA除名。(路透)

紐約州律師協會(NYSBA)11日對川普總統的私人律師、前紐約市 長朱利安尼(Rudy Giuliani)展開調查，表示因他此前在「占領國會山莊」事件中對人群發表的演說帶有煽動意味，將經過調查後決定是否將其除名。

NYSBA當日宣布，在暴亂發生的幾小時前，朱利安尼曾在白宮發表講話，再一次提及了總統大選和佐治亞州參議員決選中選票為舞弊的無根據傳言。

朱利安尼在當日的講話中說，「如果我們是錯的，那我們會被人恥笑，如果他們是錯的，那他們中的許多人都會去蹲大獄...就讓我們來比試比試吧！」

作為美國 最大的州律師協會，NYSBA表示，數月來收到了幾百封關於朱利安尼大選結果漸明後、仍極力使用謊言來質疑選舉結果的投訴。

基於這些投訴以及朱利安尼在國會山莊暴亂事件前所發表的講話，NYSBA主席卡森(Scott M. Karson)表示，根據協會章程發起調查，以決定是否將朱利安尼從協會會員名單中除名。

NYSBA的章程規定，「任何以武力或其他非法手段主張推翻美國政府，或任何州、地區或其屬地政府，或其中任何政治分支的人，都不得成為協會的成員。」

如果被律師協會除名，朱利安尼的律師資格可能會被吊銷；協會也表示，他將有機會解釋自己行為的權利。

在此之前，來自加州 的民主黨國會眾議員劉云平(Ted Lieu)和來自紐約的瓊斯(Mondaire Jones)曾呼籲律師協會調查朱利安尼。

劉云平在其推特發文寫道，「我們將追究所有參與未遂政變之人的責任，包括(總統)律師朱利安尼。」