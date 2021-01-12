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葛謨州情咨文7要務 防疫居首

記者和釗宇／紐約報導
州長葛謨11日發表州情咨文，將防疫列為2021年的首要任務。（州長辦公室提供）
州長葛謨11日發表州情咨文，將防疫列為2021年的首要任務。（州長辦公室提供）

州長葛謨(Andrew Cuomo)11日發表州情咨文，列出以戰勝疫情為首的2021年七大任務；他表示，紐約州2020年面臨極大困難，但「未來是光明的」，呼籲民眾2021年團結向前，「我們將在挑戰中不斷學習，我有信心未來會變得更好。」

葛謨列舉的七大任務包括戰勝疫情、推進疫苗接種、處理經濟危機、投資未來和基礎設施、向綠色能源過渡、理解疫情造成的深層影響以及解決系統性的不公義問題；他說，七大任務必須同時推進，「這是二戰以來規模最大的政府動員。」

葛謨表示，戰勝疫情是2021年的頭等任務；他說，在完成疫苗全面接種之前，民眾須繼續嚴格防疫，防止疫情擴散太快而導致醫療資源崩潰；同時，紐約州自疫情開始以來就已著手完善醫療供應鏈，要讓更多醫護產品在美國甚至州內製造，以更好地應對今後的公共衛生危機。

有關接種疫苗，葛謨表示目前最大的隱憂仍然是供應量；他說，目前全州僅有100萬劑疫苗，但本周擴大接種範圍後，有資格接種的人數達到400萬人；目前疫苗的供應速度為每周30萬劑，接種目前符合資格人員就需要14個月；葛謨還表示，接種疫苗須保證公平，州府即日起將成立公共衛生協助小組，招募1000名醫護人員，協助疫苗接種工作，並成立居民醫療培訓平台，訓練10萬名居民志願者，為下一次公共衛生危機做好準備。

葛謨表示，疫情導致紐約州出現150億元的財政缺口，史上最大，也導致大量失業和債務違約；他說，聯邦政府須對紐約州的財政窘境負責，因為正是聯邦政府放任病毒偷襲紐約以及抗疫不力，才導致疫情惡化，而且未給地方政府撥款；他說，紐約州將通過大麻和體育博彩合法化、增稅、削減支出來彌補財政缺口，但仍然不足，呼籲新一屆國會盡快為地方政府撥款。

此外，葛謨還表示將在保證公共衛生安全的前提下恢復經濟、投資基礎設施，尤其是增加寬帶接入並降低費用，並將擴大綠色能源的利用率。他還說，疫情暴露了許多深層次的社會問題，如種族歧視、貧富差距擴大、住房問題等，州府已要求各地重新設計公共安全部門，未來將推動將空置的店面轉化為平價屋，增加對無證移民的支持。

葛謨表示，「未來是光明的，我們需要團結一致向前看；現在雖然處於大變局的時代，但這也是紐約州重新構想未來的機會，生活就是不斷向前、不斷發展變化的，我們將在挑戰中不斷學習調整，讓未來變得更好，這是我們的使命，我有信心。」

葛謨11日發表州情咨文，列出以戰勝疫情為首的2021年七大任務。（州長辦公室提供...
葛謨11日發表州情咨文，列出以戰勝疫情為首的2021年七大任務。（州長辦公室提供）
葛謨11日發表州情咨文，列出以戰勝疫情為首的2021年七大任務。（州長辦公室提供...
葛謨11日發表州情咨文，列出以戰勝疫情為首的2021年七大任務。（州長辦公室提供）
州長葛謨11日發表州情咨文，將防疫列為2021年的首要任務，他並表示對紐約州的未...
州長葛謨11日發表州情咨文，將防疫列為2021年的首要任務，他並表示對紐約州的未來充滿信心。(路透)

紐約州 疫情 葛謨

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