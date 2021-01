當選副總統賀錦麗去年的一條推特在中國 網路上引起熱議,因為她的用語「roll our sleeves and get to work」與習近平2017年新年賀詞中「擼起袖子加油幹」不謀而合。

其實,儘管美中兩國政治體制不同,政客發言的話術也常常能找出相似之處。紐約州 長葛謨 11日發表的州情咨文中,就能找到多處。

例如,葛謨說,「非裔、白人、西語裔、亞裔、上州、下州、同志,只要朝著一個方向努力,這種團結的力量就是不可戰勝的。」翻譯一下就是,「只要形成心往一處想、勁往一處使,就能匯集起不可戰勝的磅礴力量。」

為鼓勵民眾能夠團結起來,葛謨說,「當團結的力量戰勝分裂,我們就能解放自己的能力和潛力」;他引用了州璽上的格言「e pluribus unum」,意為「合眾為一」,若按中國政治語境的常用語,與「萬眾一心、眾志成城」類似。

可以看到,所有的相似處,要點只有一個:團結。這是因為,無論何種政體,政治的真諦在於團結,以及用何種手段團結更多的人;好的政治就是,用共同的目標作為感召,團結一切可以團結的力量,實施有利於大多數人的政策;惡的政治就是,採取分裂民眾的政策作為手段,只顧自己基本盤,來奪取和鞏固政治權力。

分裂民眾的川普即將下台,葛謨在這種時候強調團結正當其時。他在州情咨文中一方面強調要「重新構想」紐約州,另一方面也提出了七大切中實際的目標,遙想另一篇轉折時刻的講話,將葛謨的演講定題為「解放思想、實事求是,團結一致向前看」,有種跨時空的不謀而合。