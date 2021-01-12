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美中政客 話術趨同

紐約客談

當選副總統賀錦麗去年的一條推特在中國網路上引起熱議，因為她的用語「roll our sleeves and get to work」與習近平2017年新年賀詞中「擼起袖子加油幹」不謀而合。

其實，儘管美中兩國政治體制不同，政客發言的話術也常常能找出相似之處。紐約州葛謨11日發表的州情咨文中，就能找到多處。

例如，葛謨說，「非裔、白人、西語裔、亞裔、上州、下州、同志，只要朝著一個方向努力，這種團結的力量就是不可戰勝的。」翻譯一下就是，「只要形成心往一處想、勁往一處使，就能匯集起不可戰勝的磅礴力量。」

為鼓勵民眾能夠團結起來，葛謨說，「當團結的力量戰勝分裂，我們就能解放自己的能力和潛力」；他引用了州璽上的格言「e pluribus unum」，意為「合眾為一」，若按中國政治語境的常用語，與「萬眾一心、眾志成城」類似。

可以看到，所有的相似處，要點只有一個：團結。這是因為，無論何種政體，政治的真諦在於團結，以及用何種手段團結更多的人；好的政治就是，用共同的目標作為感召，團結一切可以團結的力量，實施有利於大多數人的政策；惡的政治就是，採取分裂民眾的政策作為手段，只顧自己基本盤，來奪取和鞏固政治權力。

分裂民眾的川普即將下台，葛謨在這種時候強調團結正當其時。他在州情咨文中一方面強調要「重新構想」紐約州，另一方面也提出了七大切中實際的目標，遙想另一篇轉折時刻的講話，將葛謨的演講定題為「解放思想、實事求是，團結一致向前看」，有種跨時空的不謀而合。

葛謨 紐約州 中國

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